12 dấu hiệu ở mắt cảnh báo bệnh nghiêm trọng

Tuy nhiên, không phải tất cả triệu chứng xuất hiện ở mắt đều là vấn đề về mắt, mà nó còn chỉ ra nhiều bệnh nghiêm trọng khác trong cơ thể.

Sau đây là ý kiến của các chuyên gia hàng đầu về mắt đối với các triệu chứng ở mắt mà bạn không thể bỏ qua, theo Best Life.

1. Mù thoáng qua

Tiến sĩ Howard R. Krauss, bác sĩ nhãn khoa thần kinh phẫu thuật tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John (Mỹ) giải thích, đây cũng có thể là cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua, cần được đánh giá khẩn cấp. Vì nó có thể là dấu hiệu của gián đoạn tuần hoàn đến mắt hoặc não, nên ngay cả khi thị lực đã trở lại bình thường, cần phải đi khám để ngăn chặn nguy cơ đột quỵ , tiến sĩ Krauss cho biết.

2. Mờ mắt sau khi ăn nhiều đường

Tiến sĩ Benjamin Bert, bác sĩ nhãn khoa tại Trung tâm Y tế MemorialCare Orange Coast (Mỹ), cho biết khi lượng đường dư thừa trong máu, đường có thể khiến thủy tinh thể trong mắt sưng lên, dẫn đến mờ mắt. Cần đi xét nghiệm máu để tìm bệnh tiểu đường, theo Best Life.

Nếu tình trạng sưng mắt lặp đi, lặp lại có thể dẫn đến phát triển đục thủy tinh thể.

3. Nhìn thấy một điểm cố định

Một điểm cố định trong tầm nhìn là trường hợp cấp cứu y tế không thể chờ đợi, cần điều trị gấp. Tiến sĩ Joseph Pizzimenti, tại Trường đo thị lực Rosenberg thuộc Đại học Incarnate Word in San Antonio (Mỹ), cho biết có thể có các khối u ác tính và các loại ung thư khác ở phía sau mắt, hoặc các khối u não gây ra điều này. Và bệnh nhân thường không nhận ra điều gì không ổn cho đến khi phát hiện ra một điểm cố định ở trung tâm tầm nhìn.

Khô mắt mạn tính có thể là triệu chứng của Hội chứng Sjögren (SS) là một tình trạng phá hủy khả năng tiết chất của các tuyến ngoại tiết, Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cũng như ung thư hạch Ảnh minh họa: Shutterstock

4. Một mắt ngày càng yếu

Suy giảm thị lực hoặc mất hoàn toàn thị lực ở một mắt là vấn đề y tế nghiêm trọng. Điều này có thể xảy ra khi các mạch máu trong mắt bị rò rỉ hoặc bị tắc nghẽn. Cần lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến đau tim và đột quỵ.

5. Mắt lé

Tiến sĩ Benjamin H.Ticho, phó giáo sư tại Bệnh viện Mắt & Tai của Đại học Illinois (Mỹ), cảnh báo tình trạng mắt lé đột ngột cũng có thể là bằng chứng của tăng áp lực nội sọ hoặc đột quỵ, theo Best Life.

6. Hoa mắt khi đứng lên đột ngột

Tiến sĩ Krauss giải thích, tình trạng mất thị lực tạm thời này cho thấy có sự mất lưu lượng máu nhất thời đến mắt, đến dây thần kinh thị giác hoặc não, có thể là dấu hiệu của huyết áp thấp, bệnh mạch máu hoặc tăng áp lực nội sọ. Cần đi khám và điều trị ngay.

7. Thị lực thay đổi bất thường

Cảm giác đang nhìn rõ mọi thứ trong một khoảnh khắc và bỗng mọi thứ trông mờ đi một giây sau. Cần đi khám mắt ngay.

Tiến sĩ Krauss lưu ý đó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường hoặc các bệnh khác.

8. Đột ngột nhìn đôi

Bác sĩ đo người Úc Leigh Plowman cho biết, nhìn đôi có thể là dấu hiệu của chảy máu, khối u hoặc sưng, tất cả đều cần được chăm sóc ngay lập tức, theo Best Life.

9. Nhìn thấy những tia sáng đột ngột trong mắt

Bác sĩ nhãn khoa người Mỹ Toni Albrecht cho biết đây là triệu chứng của bong võng mạc, là tình huống khẩn cấp.

10. Khô mắt mạn tính

Khô mắt mạn tính có thể là triệu chứng của Hội chứng Sjögren (SS) là một tình trạng phá hủy khả năng tiết chất của các tuyến ngoại tiết, bác sĩ nhãn khoa người Anh Giuseppe Aragona giải thích. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cũng như ung thư hạch.

11. Mắt bị lồi

Bác sĩ nhãn khoa Gary J. Lelli, từ Trung tâm Y tế Weill Cornell (Mỹ), cho biết mắt đột ngột lồi có thể là dấu hiệu của bệnh mắt tuyến giáp, đe dọa thị lực, đôi khi có thể dẫn đến mù lòa.

12. Căng tức trong mắt

Tiến sĩ Howard R. Krauss cho biết cảm giác căng tức trong mắt cũng có thể là do viêm sau mắt, chẳng hạn như do bệnh mắt tuyến giáp, nhiễm trùng hoặc khối u, theo Best Life.