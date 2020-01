130 trẻ mầm non Thanh Hóa ngộ độc do ăn phải bánh cuốn nhiễm tụ cầu

Ngày 4.1, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định phạt hành chính với số tiền 43 triệu đồng đối với Trường mầm non tư thục Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa) do để xảy ra ngộ độc thực phẩm cho học sinh của trường. Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào sáng ngày 23.12.2019.