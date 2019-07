2 ca mổ ngoạn mục cứu cả mẹ lẫn con an toàn, khỏe mạnh

Sản phụ N.T.Đ (33 tuổi, tạm trú Q.7, TP.HCM, quê Tiền Giang), mang thai con đầu lòng. Trong thời gian mang thai, chị xuất hiện những triệu chứng mệt, khó thở. Ban đầu, sản phụ nghĩ mệt do “thai hành”. Thai kỳ càng lớn, các triệu chứng trên càng nặng và có lúc chị ngất xỉu.

Vào tuần thứ 33 của thai kỳ, sản phụ khám thai tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) thì huyết áp một bên không đo được. Các bác sĩ nghi chị Đ. bị bệnh lý động mạch chủ cấp tính nên chuyển viện sang Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (BV ĐHYD TP.HCM), có cả chuyên khoa tim mạch và sản để điều trị.

Tại BV ĐHYD, qua thăm khám và xét nghiệm, hình ảnh, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị bóc tách động mạch chủ ngực, phình gốc động mạch chủ, hở van động mạch chủ nặng và hội chứng Marfan. Vì vậy, sản phụ được yêu cầu nhập viện khẩn cấp vì tình trạng bệnh rất nguy hiểm.

“Động mạch chủ là mạch máu chính dẫn máu đi nuôi cơ thể (chia thành các nhánh chính ở tim, đến não, các cơ quan dưới bụng). Bệnh nhân bị rách mạch máu ngay sau van động mạch chủ. Thành mạch máu có 3 lớp thì mạch máu của bệnh nhân đã rách 1,5 lớp. Đoạn động mạch chủ bị rách (bóc tách) kéo dài từ van động mạch chủ xuống tận đùi, tạo thành hai lòng ống động mạch chủ”, phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV ĐHYD, giải thích tình trạng của bệnh nhân.

Theo phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Bình, Phó giám đốc BV ĐHYD, Giám đốc Trung tâm tim mạch: Động mạch chủ bị bóc tách tạo thành 2 lòng ống khiến máu không chảy trong mạch máu chính mà chảy trong phần ống động mạch “ảo” bị lóc ra; gây thiếu máu ở các cơ quan, trong đó có mạch máu đến tử cung nuôi thai nhi. Mặt khác, thành mạch máu gồm 3 lớp mà bị bóc tách 1,5 lớp khiến thành mạch máu mỏng nên có thể vỡ động mạch bất cứ lúc nào, gây tử vong cho sản phụ.

Về mặt sản khoa, tiến sĩ - bác sĩ Trần Nhật Thăng, Trưởng khoa Phụ sản, BV ĐHYD, cho biết: “Thai nhi chỉ mới 33 tuần (non tháng) và lại chậm tăng trưởng mạn tính kéo dài, suy đoán do tình trạng mạch máu của mẹ không dẫn đủ máu đến nuôi thai. Thế nên, em bé được mổ bắt ra sẽ khó khăn trong thích nghi với cuộc sống sau sinh. Tuy nhiên, lại không thể chờ để em bé được nuôi dưỡng trong bụng mẹ thêm 1 ngày vì với tình trạng của người mẹ, nếu không mổ lấy thai thì những biến chứng của bóc tách động mạch chủ có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người mẹ, như vậy cũng không thể an toàn cho thai nhi”.