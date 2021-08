3 lợi ích ít người biết của trái việt quất

Các bằng chứng khoa học còn cho thấy việt quất có thể giúp giảm huyết áp , làm chậm quá trình tiến triển từ tiền huyết áp sang cao huyết áp, giảm triệu chứng trầm cảm và nhiều lợi ích khác, theo Newsbreak.

Giảm huyết áp

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, các nhà khoa học phát hiện ăn việt quất thường xuyên có thể giúp cải thiện huyết áp. Nghiên cứu thực hiện trên 48 người phụ nữ mãn kinh. Tất cả họ đều đang trong giai đoạn tiền tăng huyết áp hoặc giai đoạn tăng huyết áp độ 1, tức tăng huyết áp nhẹ và vẫn chưa làm tổn thương mạch máu.

Họ được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất được cho ăn 22 gram bột việt quất, nhóm thứ hai được cho ăn 22 gram bột giả dược. Sau 8 tuần, nhóm nghiên cứu phát hiện nhóm ăn bột việt quất có huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương giảm 5 đến 6%, mức oxit nitric trong máu họ cũng cao hơn. Trong khi đó, nhóm dùng giả dược không có thay đổi gì.

“Phát hiện của chúng tôi cho thấy thường xuyên ăn việt quất có thể giúp tiền huyết áp chậm tiến triển lên cao huyết áp, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch”, nhà khoa học Sarah Johnson, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Cải thiện trí nhớ

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry phát hiện uống nước ép việt quất trong 12 tuần có thể giúp cải thiện trí nhớ và giảm các triệu chứng trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu tin rằng việc cải thiện chức năng ghi nhớ là nhờ chất anthocyanins có trong việt quất. Chất này có thể giúp giảm tình trạng thoái hóa thần kinh, theo Newsbreak.

Chống lão hóa tế bào

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san, các nhà nghiên cứu tại Đại học Milan (Ý) phát hiện việt quất có thể giảm sự hư hại ADN trong tế bào do các gốc tự do gây ra. Lợi ích này có được là nhờ hợp chất chống ô xy hóa flavanols và anthocyanins mang lại.