3 mẹo giúp bảo quản thực phẩm được lâu hơn

Một số mẹo dưới đây có thể giúp bạn kéo dài thời gian sử dụng khi thực phẩm.

1. Đặt vào ngăn đông

Nhiều loại thực phẩm có thể lưu trữ hàng tháng trời khi đặt vào ngăn đông. Điều cần phải lưu ý là nguy cơ bị cháy lạnh . Một trong những thực phẩm bị cháy lạnh thường gặp nhất là thịt. Phần thịt bị cháy lạnh sẽ bị thâm hoặc có màu xám, theo Eat This, Not That.

Thịt bị cháy lạnh vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn giữ được hương vị như ban đầu. Để tránh bị cháy lạnh, chúng ta cần dùng bao bì gói kỹ lại thịt, trái cây, rau củ trước khi cho vào ngăn đông.

2. Đặt ở ngăn cao nhất trong ngăn mát

Trái cây, rau củ nằm trong số những thực phẩm bị lãng phí nhiều nhất. Vì chúng không thể để lâu, dễ hư hỏng và phải vứt bỏ chỉ sau vài ngày mua về.

Để rau củ, trái cây được bảo quản lâu hơn, một mẹo nhỏ là hãy đặt thực phẩm ở ngăn trên cùng của ngăn mát. Lưu ý là hãy đặt những món dễ hỏng ra phía ngoài để bạn có thể nhớ mà ăn trước.

Một mẹo khác là để trái cây, rau củ trong các ngăn kéo được thiết kế riêng trong tủ lạnh. Nhiều loại tủ lạnh có 2 ngăn kéo khác nhau. Một ngăn có độ ẩm cao, phù hợp bảo quản các loại rau. Ngăn còn lại có độ ẩm thấp hơn, phù hợp bảo quản trái cây, theo Eat This, Not That.

3. Bảo quản khoai tây ở nơi tối và mát mẻ

Khoai tây có thể lưu trữ lâu hơn các loại rau. Để khoai tây lâu hư, không nên để trong tủ lạnh. Thay vào đó, hãy đặt khoai ở nơi thoáng mát, khô ráo và thông thoáng. Nếu bảo quản tốt, khoai tây sau hàng tháng trời vẫn có thể ăn được.