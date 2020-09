4 dấu hiệu đau dọc sống lưng là do viêm khớp cột sống

Những dấu hiệu cảnh báo cơn đau lưng là viêm khớp cột sống gồm, theo The Healthy.

1. Đau lưng khi vừa mới thức dậy

Nếu cơn đau lưng xuất hiện ngay khi vừa bước khỏi giường vào buổi sáng thì có thể là do viêm khớp cột sống gây ra. Tình trạng viêm sẽ tác động đến khớp, dây thần kinh, dẫn đến đau nhức, theo The Healthy.

“Với bệnh viêm khớp, cơn đau có xu hướng giảm vào ban ngày nhưng sẽ nặng hơn đôi chút vào ban đêm”, tiến sĩ Prakash Jayabalan, chuyên gia phục hồi chức năng tại Đại học Northwestern (Mỹ) tiết lộ.

Ngoài ra, thoát vị đĩa đệm cũng gây đau lưng kéo dài. Đĩa đệm cột sống sẽ bị trượt, chèn ép vào các dây thần kinh cột sống.

2. Tê ngứa ở những bộ phận khác

Viêm khớp cột sống tiến triển nặng sẽ làm mòn các đốt sống, gây chèn ép dây thần kinh hoặc tủy sống. Các dây thần kinh này chạy dọc sống lưng và kết nối với các bộ phận khác nhau của cơ thể. Do đó, tình trạng chèn ép sẽ gây đau, tê, ngứa ran hoặc yếu ở hông, mông, chân hay bàn chân.

Viêm khớp cột sống dù không gây đau thì người bệnh vẫn có thể cảm thấy cứng khớp vào buổi sáng Ảnh minh họa: Shutterstock

3. Cứng khớp cột sống

Ngay cả khi viêm khớp cột sống không gây đau thì người mắc vẫn cảm thấy cứng khớp vào buổi sáng.

Trong phần lớn trường hợp, tình trạng cứng khớp này sẽ giảm dần khi người bệnh bắt đầu đứng dậy đi lại. Nhưng khi đêm đến, cơn đau sẽ tái phát vì chịu áp lực vận động cả ngày hôm đó.

Động tác cúi lưng, cong lưng sẽ đặc biệt đau và cơn đau có thể di chuyển. Ví dụ, hôm nay sẽ đau nhiều ở thắt lưng nhưng hôm sau lại đau nhiều ở cổ, tiến sĩ Jayabalan giải thích.

4. Đau lưng ngày càng nghiêm trọng

Người bị viêm khớp cột sống sẽ chịu những cơn đau khác nhau dọc theo cột sống. Mức độ đau sẽ ngày càng tăng. Do đó, người bệnh cần đến khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Trên thực tế, có người đến khám bác sĩ ngay khi cơn đau lưng bất thường xuất hiện. Tuy nhiên, cũng có người đợi vài tháng, thậm chí nhiều năm mới đến khám.

Nếu cơn đau lưng kéo dài từ 4 đến 6 tuần trở lên thì cần đi khám vì có thể là do viêm khớp cột sống. Những cơn đau lưng thông thường do căng cơ hay vận động thường sẽ hết sau vài tuần, theo The Healthy.