4 điều bệnh nhân đau tim cần biết để chăm sóc tốt sức khỏe

Các nghiên cứu khoa học giúp cập nhật không ngừng những hiểu biết về đau tim . Nhờ đó, mọi người có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Trong trường hợp đau tim xảy ra, người bệnh có thể nhận biết sớm dấu hiệu và chăm sóc tốt sức khỏe sau khi phục hồi. Những vấn đề bệnh nhân đau tim cần biết gồm:

Làm gì ngay khi biết mình bị đau tim?

Khi phát hiện mình có dấu hiệu đau tim, người bệnh cần bình tĩnh và nhờ giúp đỡ ngay lập tức. Hãy gọi xe cấp cứu hoặc nhờ người thân đưa đến bệnh viện, theo MSN.

Nếu người bệnh được bác sĩ kê cho thuốc nitroglycerin thì hãy uống. Các viên nitroglycerin thường dành cho những trường hợp bị đau thắt ngực. Thuốc có tác dụng làm giãn các mạch máu và giảm áp lực cho tim.

Đặc biệt, khi lên cơn đau tim, người bệnh cần tránh căng thẳng hoặc cố sức làm bất kỳ việc gì. Trong khi chờ người đến giúp, người bị đau tim hãy ngồi hoặc nằm yên, uống một viên aspirin. Aspirin có thể giúp giảm thiểu tổn thương tim cũng như nguy cơ hình thành cục máu đông , các chuyên gia khuyến cáo.

Có cần phải phẫu thuật không?

Nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ sẽ thực hiện một thủ thuật gọi là nong mạch vành, giúp khôi phục lưu thông máu do mạch vành bị tắc nghẽn . Nguyên nhân gây tắc nghẽn là do các mảng xơ vữa bên trong mạch máu, theo MSN.

Sau khi nong mạch vành, bác sĩ sẽ đặt một cuộn kim loại nhỏ, thường được gọi là stent, trong mạch vành để giữ cho mạch máu mở rộng và ngăn nguy cơ bị tắc nghẽn lần nữa.

Có tập thể dục sau đau tim không?

Tập thể dục là rất có lợi cho các bệnh nhân may mắn sống sót sau đau tim. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the American Heart Association cho thấy tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ chết sớm với người từng bị đau tim.

Không những vậy, tập luyện phù hợp cũng làm giảm nguy cơ bị đau tim lần thứ hai. Nhưng trước khi tập, người bệnh cần thảo luận với bác sĩ, dù là đi bộ, chạy bộ, đạp xe hay bơi lợi. Không nên tự ý tập luyện mà chưa hỏi ý kiến bác sĩ, theo MSN.

Có quan hệ tình dục bình thường được không?

Những người từng bị đau tim có thể tập thể dục ở mức độ vừa phải thì cũng quan hệ tình dục được. Phần lớn người bệnh có thể bắt đầu quan hệ lại được trong khoảng 2 đến 3 tuần sau khi đau tim. Tuy nhiên, hãy luôn hỏi trước ý kiến của bác sĩ, theo MSN.