4 kiểu nấu nướng làm hỏng thức ăn mà bạn không biết

Với những người quá bận rộn thì ăn tại các hàng quán dường như là lựa chọn tối ưu để tiết kiệm thời gian nấu nướng. Tuy nhiên, nếu bạn có thời gian, hãy nấu ăn tại nhà vì lựa chọn này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, theo Eat This, Not That.

Khi nấu ăn tại nhà, người nấu có thể lựa chọn những món mình mình thích, quá trình chế biến cũng cẩn thận và vệ sinh hơn. Họ có thể lựa chọn thành phần thực phẩm lành mạnh , nhiều rau củ và ít chất béo.

Vì thiếu kinh nghiệm nấu ăn tại nhà, mọi người có thể mắc những sai lầm sau:

1. Chảo chưa nóng đã cho nguyên liệu vào

Dù là chiên trứng hay xào rau cải thì nhiệt độ chảo vẫn là yếu tố quan trọng. Muốn thức ăn ngon, thực phẩm chỉ được cho vào khi chảo đã nóng.

Nếu chảo chưa nóng mà đã cho thịt, trứng hay rau củ vào thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để chín. Ngoài ra, cách nấu này cũng tăng nguy cơ thức ăn mất đi hương vị do tiếp xúc với nhiệt độ cao quá lâu, theo Eat This, Not That.

2. Nấu thức ăn khi vẫn còn đông lạnh

Thực phẩm khi để trong tủ đông quá lâu, chẳng hạn như thịt, thì cần phải rã đông trước khi chế biến. Cách rã đông phổ biến nhất là ngâm thịt trong nước lạnh. Tuy nhiên, quá trình này thường mất thời gian.

Đôi khi, vì muốn nhanh nên nhiều người không rã đông mà bắt đầu chế biến thịt ngay sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh. Kiểu nấu này dù nhanh nhưng lại khiến thịt không ngon.

Nếu bạn chiên hay xào thịt sẽ thấy món ăn có rất nhiều nước. Nguyên nhân là do thịt đông lạnh khi vừa mang ra khỏi tủ lạnh còn tích rất nhiều hơi ẩm, theo Eat This, Not That.

3. Cắt thịt tươi và rau củ trên cùng 1 thớt

Mọi người nên cắt thịt và rau củ, trái cây trên 2 tấm thớt khác nhau. Vì khi cắt chung một thớt, vi khuẩn trên thịt hoàn toàn có thể lây nhiễm vào rau củ, trái cây và gây bệnh cho người ăn.

4. Dùng xẻng kim loại khi chiên trên chảo chống dính

Không chỉ xẻng mà bất kỳ dụng cụ nấu nướng nào bằng kim loại đều có thể gây xước lớp chống dính trên chảo.

Qua thời gian, chảo sẽ không còn chống dính tốt được nữa. Do đó, người nấu cần phải ưu tiên dùng xẻng bằng nhựa hay gỗ, theo Eat This, Not That.