4 loại thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

1. Rượu

Sydney Greene, chuyên gia và thành viên hội đồng y tế của Eat This, Not That! cho biết: “Uống rượu mạn tính có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 do tác động tiêu cực của rượu lên tuyến tụy. Khi tuyến tụy bị viêm, khả năng sản xuất insulin của nó bị giảm xuống khiến người bệnh có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường".

2. Đồ uống có đường

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), nam giới và phụ nữ nên tiêu thụ không quá 36 gram và 25 gram đường bổ sung mỗi ngày.

"Nếu tiêu thụ nhiều đường thường xuyên và tất cả trong một lần ngồi sẽ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, gây căng thẳng cho phản ứng của insulin . Hãy tiêu thụ đồ uống có đường ở mức vừa phải", chuyên gia Greene cho biết.

3. Carb đã qua chế biến, tinh chế

Hạn chế ăn carb tinh chế, chẳng hạn như bánh mì trắng Shuttertock

Tất cả bánh mì trắng, mì ống, cơm và bánh ngọt đều có chỉ số đường huyết cao, nghĩa là chúng giải phóng glucose (đường) nhanh chóng, có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến.

Trên thực tế, những người đã mắc bệnh tiểu đường loại 2 cần ăn những thực phẩm này một cách điều độ vì tiêu thụ một lượng lớn carbohydrate đơn như vậy có thể khiến họ rơi vào trạng thái tăng đường huyết.

Tăng đường huyết được mô tả là tình trạng lượng đường trong máu quá cao. Nếu không được điều trị, tăng đường huyết có thể trở nên trầm trọng, dẫn đến một số biến chứng bao gồm các tác dụng phụ ngay lập tức như hôn mê do tiểu đường và các vấn đề sức khỏe lâu dài, chẳng hạn như tổn thương thận và bệnh tim mạch.

Nói chung, hãy hạn chế tiêu thụ những thực phẩm này để tránh thường xuyên làm tăng lượng đường huyết.

4. Kem béo

Một ly kem Ben & Jerry's không chỉ có thể chứa hơn 100 gram đường mà còn có thể chứa lượng chất béo bão hòa trong hai ngày. Hiệp hội Tiểu đường Mỹ cho biết các lựa chọn kem đầy đủ chất béo thường chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch, theo Eat This, Not That!

Lời khuyên? Thưởng thức một phần kem Ben & Jerry's mỗi lần và giới hạn ở một hoặc hai lần một tuần, đặc biệt nếu bạn bị tiền tiểu đường.