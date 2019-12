4 thay đổi kỳ lạ trong cơ thể khi đến tuổi trung niên

Khi bắt đầu bước vào tuổi 40, cơ thể sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều sự thay đổi. Một vài trong số đó có thể kỳ lạ và ít người có thể ngờ tới.

Dây thần kinh trong miệng co lại

Khi bắt đầu bước vào tuổi trung niên, dây thần kinh trong miệng sẽ bắt đầu co lại. Đây là ký do vì sao những người khi đến tuổi 50 lại nhận thấy dường như tinh trạng răng nhạy cảm của họ đã giảm, theo MSN.

Theo tuổi tác, các dây thần kinh trong miệng sẽ co lại và nhỏ hơn. Điều này khiến răng giảm phản ứng với các kích thích.

Chúng ta có thể ít bị ê buốt răng khi ăn các món lạnh như kem hay uống nước đá. Mặt khác, việc chăm sóc răng miệng cần được chú ý hơn vì các dây thần kinh trong miệng không còn cảm nhận đau tốt khi bị sâu răng.

Vị giác dần mất đi

Vị giác cũng sẽ dần suy giảm theo tuổi tác. Vì vị giác và khứu giác có mối liên kết chặt chẽ với nhau nên một giác quan suy giảm sẽ kéo theo giác quan còn lại.

Biến chứng liên quan đến các vấn đề về tuổi tác như bệnh Parkinson , Alzheimer, tổn thương thần kinh đều có thể khiến suy giảm khứu giác, theo Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ.

Đổ mồ hôi ít hơn

Những nghiên cứu trước đây phát hiện phụ nữ trẻ tuổi có khả năng bài tiết mồ hôi tốt hơn so với phụ nữ mãn kinh. Các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân là do khi lớn tuổi, các tuyến mồ hôi trên cơ thể sẽ phản ứng kém hơn. Một nguyên nhân khác là do sự thay đổi trong cấu trúc tuyến mồ hôi và tế bào da khi chúng ta lão hóa.

Giọng yếu hơn do thay đổi thanh quản

Giọng nói con người sẽ yếu hơn khi lớn tuổi. Tuổi tác làm thay đổi cấu trúc thanh quản, khiến thanh quản không còn độ co giãn tốt và bắt đầu teo lại.