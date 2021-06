4 thói quen khó ngờ ảnh hưởng vòng eo của bạn

Vừa đứng vừa ăn

Các nghiên cứu phát hiện những người vừa đứng vừa ăn có xu hướng ăn nhiều hơn 30% trong bữa ăn tiếp theo. Hiện tượng này không xuất hiện ở người vừa ngồi vừa ăn, theo Eat This, Not That!.

Giải thích điều này, các nhà nghiên cứu cho rằng khi vừa đứng vừa ăn, chúng ta vô thức coi bữa ăn đó không phải là bữa chính. Điều này khiến mọi người có xu hướng ăn nhiều hơn vào bữa tiếp theo để bù đắp.

Đặt tivi trong phòng ngủ

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Sleep Medicine cho thấy đặt tivi trong phòng ngủ sẽ khiến thời gian ngủ ngắn hơn. Mọi người có xu hướng xem tivi khuya hơn và ngủ ít lại.

Thiếu ngủ lại là một trong những nguyên nhân gây tăng cân. Khi thiếu ngủ, nồng độ các loại hoóc môn kích thích thèm ăn như Ghrelin, Leptin trong cơ thể tăng cao. Hệ quả là kích thích chúng ta ăn nhiều hơn, đồng thời tăng quá trình tích tụ mỡ thừa

Mọi người có xu hướng ăn nhiều hơn khi vừa mang tai nghe nghe nhạc vừa ăn Ảnh: Shutterstock

Không có thời gian nấu ăn

Phần lớn chúng ta đều từng trải qua ít nhất vài lần, thậm chí thường xuyên, tình trạng đi làm về nhà thì mệt mỏi đến mức không muốn nấu ăn. Trong nhiều trường hợp, giải pháp là mua thức ăn làm sẵn bên ngoài.

Nhiều món từ các quán ăn, nhà hàng bên ngoài lại chứa quá nhiều dầu mỡ, có hàm lượng calo cao, chẳng hạn như gà rán, pizza hay hamburger. Lượng calo của một khẩu phần thức ăn nhanh với đầy đủ khoai tây chiên, nước ngọt có thể lên đến 1.000 calo.

Đây là lý do vì sao muốn giảm cân, chúng ta phải lên kế hoạch ăn uống, chuẩn bị sẵn rau củ, trái cây và các món lành mạnh khác trong tủ lạnh. Việc này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian nấu và có bữa ăn chất lượng hơn.

Vừa nghe nhạc vừa ăn

Vừa nghe nhạc vừa ăn là một nguyên nhân gây tăng cân khác mà nhiều người hay mắc. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy khi vừa nghe nhạc bằng tai nghe vừa ăn, mọi người có xu hướng nạp lượng thực phẩm nhiều hơn đáng kể so với người chỉ tập trung vào bữa ăn mà không nghe nhạc, theo Eat This, Not That!.