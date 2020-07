4 thói quen tốt nhưng vận dụng không đúng vẫn có thể gây hại

Dưới đây là những thói quen lành mạnh có thể giúp kiểm soát cân nặng nhưng khi vận dụng không đúng vẫn có thể gây tăng cân

1. Bạn ăn ít chất béo

Ăn các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa sẽ làm tăng cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ . Đây là nguyên nhân vì sao các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến cáo mọi người phải tránh xa chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa có nhiều trong các loại thực phẩm chiên, nướng, theo Eat This, Not That.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cần tránh xa mọi loại chất béo. Các loại chất béo thực vật có trong dầu ô liu, dầu dừa, các loại đậu lại rất cần thiết cho cơ thể.

Loại chất béo lành mạnh này giúp cơ thể hấp thu được nhiều vitamin trong chế độ ăn hằng ngày, giúp cảm thấy no lâu hơn, giảm cơn thèm ăn và hỗ trợ giảm cân. Do đó, nếu ăn quá ít chất béo lành mạnh nhưng lại ăn nhiều tinh bột, đường thì sẽ dễ dẫn đến tăng cân.

2. Bạn bỏ qua giấc ngủ để tập thể dục buổi sáng

Tập thể dục buổi sáng mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn đặt báo thức vào lúc 5 giờ sáng để dậy sớm tập thể dục nhưng đến tận nửa đêm mới ngủ thì sẽ ngủ không đủ giấc.

Các nghiên cứu khoa học phát hiện những người ngủ dưới 5 tiếng/ngày có nguy cơ tích tụ mỡ bụng nhiều gấp 2 lần bình thường. Cách tốt để đảm bảo sức khỏe và duy trì cân nặng thì cần phải ngủ sớm, đảm bảo đủ 6 - 8 tiếng/đêm nếu muốn dậy sớm tập thể dục vào buổi sáng, theo Eat This, Not That.

3. Ăn quá nhiều thực phẩm lành mạnh

Không phải vì đó là những món lành mạnh mà chúng ta có thể ăn một cách thoải mái và không kiểm soát. Dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng vẫn chứa calo. Nếu ăn quá nhiều trái bơ, bột yến mạch hay ức gà thì vẫn sẽ gây thặng dư calo và tăng cân.

4. Chỉ tập duy nhất một loại bài tập

Tập luyện thể thao là thói quen rất quan trọng để đốt calo và duy trì quá trình trao đổi chất . Tuy nhiên, cơ thể sẽ không thể đốt nhiều calo nếu cứ tập cùng một số lượng bài tập như nhau, cùng mức vận động như nhau từ ngày này qua ngày khác.

Nguyên nhân là do cơ bắp đã quen và thích ứng với cường độ tập đó. Để đốt nhiều calo hơn, cơ bắp cần được kích thích với cường độ tập cao hơn hay các động tác mới, theo Eat This, Not That.