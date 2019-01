5 dấu hiệu 'tố cáo' bạn đang ăn quá nhiều thịt

Hay cảm thấy buồn ngủ

Thịt là loại thực phẩm giàu protein . Protein là có khả năng cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Vì vậy, có lẽ sẽ hơi ngạc nhiên khi nghe nói rằng ăn nhiều thịt sẽ dễ gây buồn ngủ.

Protien có thể cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể nhưng vấn đề là protein được cơ thể hấp thụ chậm. Do đó, protein không thể cung cấp năng lượng nhanh, tức thời cho cơ thể như các thực phẩm có nhiều tinh bột, theo Reader’s Digest.

Vì thế, bộ não có thể kém tập trung và tạo cảm giác buồn ngủ, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Caroline Passerrello cho biết.

Có thể làm tóc và da xuống sắc

Nếu bạn ăn quá nhiều thịt thì có thể sẽ ăn ít lại các loại thực phẩm khác. Vitamin C hiếm khi tìm thấy trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Vì vậy, ăn quá nhiều thịt có thể làm tăng nguy cơ thiếu vitamin C.

Vitamin C lại đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen, loại protein giúp hình thành da, tóc, móng, xương… Nếu thiếu vitamin C thì da có thể trở nên thô ráp và tóc kém sức sống, theo Reader’s Digest.

Bị bệnh thường xuyên hơn

Da, tóc không phải là những nơi duy nhất bộc lộ vấn đề khi cơ thể thiếu vitamin C. Thiếu vitamin C sẽ khiến cơ thể dễ mắc các loại bệnh do hệ miễn dịch yếu.

Do đó, nếu cảm thấy cơ thể hay bị bệnh vặt và cơn cảm lạnh đeo bám dai dẳng thì hãy ăn ít thịt lại và bổ sung các món giàu vitamin C.

Bị táo bón

Ăn quá nhiều thịt và ít ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ sẽ dễ gây táo bón . Táo bón chính là lời báo động của cơ thể để chúng tat hay đổi chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn, theo Reader’s Digest.

Cách tốt để bổ sung chất xơ là không những ưu tiên ăn rau củ, trái cây mà còn là ngũ cốc nguyên hạt, các chuyên gia khuyến cáo

Tăng nguy cơ sỏi thận

Chế độ ăn quá nhiều protein có thể gây tổn hại cho thận. Protein có nguồn gốc động chứa nhiều một hợp chất gọi là purin, có thể phân hủy thành a xít uric. Quá nhiều a xít uric sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận , bà Passerrello cho biết.

Hầu hết mọi người sẽ không gặp vấn gì nếu nạp nhiều protein. Tuy nhiên, với những người mà gia đình có tiền sử bị thận thì nên thận trọng, bà nói thêm.