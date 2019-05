5 điều này khiến mắt bị đỏ nhưng ít ai biết

Một vài nguyên nhân gây mắt đỏ bao gồm vi rút, vi khuẩn và các chất gây dị ứng, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Tuy nhiên, còn có 5 nguyên nhân khác gây mắt đỏ ít người biết, theo Reader.

Mắt hồng thường xuất hiện dưới dạng hồng hoặc đỏ trong mắt, phổ biến nhất là do nhiễm vi khuẩn hoặc vi rút, hoặc cảm lạnh thông thường.

Nhưng có những loại viêm kết mạc khác không truyền nhiễm, phát triển do dị ứng (viêm kết mạc dị ứng), tiếp xúc với chất kích thích (viêm kết mạc hóa học) hoặc cùng với khô mắt (viêm kết mạc thứ phát).

Nhiều người nghĩ rằng mắt hồng hoàn toàn là một bệnh nhiễm trùng, giống như nhiễm vi khuẩn, họ cần thuốc kháng sinh, nhưng phần lớn là do vi rút gây ra, theo ông Michael Hanak, giáo sư trợ lý y học gia đình tại Trung tâm y tế Đại học Rush (Mỹ).

Trong trường hợp viêm kết mạc dị ứng, mắt đỏ có thể đi kèm với các triệu chứng dị ứng khác như chảy nước mũi và hắt hơi. Nếu bạn nhận thấy mắt có màu đỏ hoặc hồng, hãy rửa tay sau khi bạn chạm vào mắt để không lây nhiễm và kiểm tra các triệu chứng mắt hồng khác.

Bệnh đau mắt đỏ

Xả dịch từ mắt có thể liên quan đến mắt đỏ, gây viêm hoặc nhiễm trùng màng nhầy dọc theo bề mặt của mắt và bề mặt bên trong của mí mắt, theo Kimbra A. Bell, trợ lý giáo sư y khoa tại Trường Y khoa Feinberg của Đại học Tây Bắc (Mỹ).

Viêm kết mạc do virus thường liên quan đến dịch tiết trong hoặc trắng, trong khi viêm kết mạc do vi khuẩn thường có dịch tiết màu vàng. Bất kỳ dịch tiết bất thường nào từ mắt có thể là triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ. Viêm kết mạc do vi rút chiếm phần lớn các trường hợp đau mắt đỏ, cần được khám điều trị