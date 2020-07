5 lợi ích tuyệt vời của dâu tằm

Đầy chất dinh dưỡng

Dâu tằm có thể cung cấp cho bạn một loạt chất dinh dưỡng. Loại quả mọng này chứa đường tự nhiên, protein, chất xơ, vitamin C , sắt, vitamin K1, kali và vitamin E. Gần 88% dâu tằm là nước. Những chất dinh dưỡng thiết yếu này có thể cung cấp cho bạn nhiều lợi ích sức khỏe, theo NDTV.

Có thể giúp giảm cholesterol

Nồng độ cholesterol không lành mạnh có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim. Chế độ ăn uống có tác động lớn đến mức cholesterol của bạn. Một số thực phẩm có thể thúc đẩy cholesterol lành mạnh và dâu tằm là một trong số đó.

Tốt cho tiêu hóa

Chất xơ trong dâu tằm có thể hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Thực phẩm giàu chất xơ có thể đảm bảo nhu động ruột tốt hơn và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa.

Có thể giúp giảm cân

Dâu tằm chứa chất xơ và hàm lượng nước cao. Những đặc tính này làm cho dâu tằm trở nên thân thiện với nỗ lực giảm cân . Bạn có thể ăn dâu tằm với các loại trái cây theo mùa khác để hỗ trợ quá trình loại trừ những kg thừa của thể trọng.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch có thể giúp tránh khỏi các bệnh tiềm ẩn. Dâu tằm chứa vitamin C có thể tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Bạn có thể thêm các loại trái cây khác vào chế độ ăn uống để đảm bảo lượng vitamin C tối ưu, NDTV.