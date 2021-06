5 nguyên tắc vàng giữ thực phẩm an toàn

Thực phẩm an toàn hôm nay vì ngày mai khỏe mạnh

Ngày An toàn thực phẩm thế giới là chương trình thường niên được Liên Hiệp Quốc (mà WHO là cơ quan trực thuộc) tổ chức lần đầu vào ngày 7.6.2019, qua đó kêu gọi các quốc gia chú ý nhiều hơn đến những nguy cơ từ thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và cộng đồng. Đây là chủ đề được WHO chọn làm thông điệp chính cho Ngày an toàn thực phẩm thế giới năm nay, nhằm nhấn mạnh thực phẩm an toàn không chỉ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe hiện tại mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tình trạng thể chất ở tương lai.