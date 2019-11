5 phút cứu sống bệnh nhân ói ra hơn lít máu tươi

Bệnh nhân là bà L.K.O (56 tuổi, ngụ huyện Đần Dơi, tỉnh Cà Mau). Trước đó, bà O. có biểu hiện đi tiêu phân đen nhiều lần, kèm mệt, chóng mặt, nhập viện điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng không giảm nên được chuyển lên TP.HCM cấp cứu.

Qua khám lâm sàng và các xét nghiệm, bệnh nhân được chuẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, đái tháo đường loại 2, choáng mất máu. Sau khi hội chẩn cấp bệnh viện gồm nhiều chuyên khoa, bệnh nhân được hồi sức chống sốc tích cực với thở ô xy, dịch truyền chảy tối đa, truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng cùng nhóm, sử dụng thuốc ức chế bơm proton và nội soi dạ dày tá tràng cấp cứu tại giường khi tình trạng bệnh nhân cho phép.

Kết quả nội soi tại Khoa Cấp cứu cho thấy, bệnh nhân bị bệnh lý viêm teo niêm mạc dạ dày, dãn mao mạch, xuất huyết phình vị - thân vị bờ cong nhỏ mức độ nặng; chỉ định nội soi can thiệp cầm máu.

Ngay sau đó, ê kíp cấp cứu gồm BSCK2 Nguyễn Thị Quỳnh Mai (Trưởng khoa Nội soi), BS Nguyễn Bảo Phước tiến hành nội soi can thiệp cho bệnh nhân. Trong quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện trong dạ dày bệnh nhân, vùng thân vị phía bờ cong nhỏ có nhiều mao mạch dãn đang chảy máu. Lúc này, ê kíp đã dùng kỹ thuật argon plasma phun vào vị trí các mao mạch đang chảy. Đây là kỹ thuật hiện đại cầm máu bằng cách sử dụng năng lượng nhiệt từ đầu dò có dẫn khí trơ argon được ion hóa thành plasma.

Sau khoảng 5 phút, ca can thiệp thành công, các vị trí tổn thương không thấy chảy máu thêm, tình trạng xuất huyết của bệnh nhân ổn định. Lượng huyết sắc tố tăng lên 9g/dl.

Đến sáng 4.11, bệnh nhân tiêu phân vàng, da niêm hồng, sinh tồn ổn định và dự kiến ra viện trong ngày.

Cẩn trọng với thuốc kháng viêm

BS.CK2 Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết nội soi điều trị bệnh lý xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng ngày càng phát triển với nhiều phương pháp như tiêm cầm máu, đốt điện cầm máu, kẹp cầm máu và gần đây là phương pháp cầm máu bằng phun chất bột (Hemospray). Hầu hết các phương pháp đều có hiệu quả cầm máu cao khoảng 90% từ đó làm giảm xuất huyết tái phát, giảm tỷ lệ phẫu thuật và giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên với tổn thương có nhiều mao mạch đang chảy máu thì kỹ thuật đông bằng argon plasma (Argon Plasma Coagulation-APC) là kỹ thuật cầm máu tối ưu. Đây là phương pháp cầm máu ít gây tai biến do sức xuyên thấu của đầu dò với niêm mạc ống tiêu hóa nhỏ hơn 5mm, kỹ thuật này được áp dụng rất tốt với các tổn thương do dị dạng mạch máu của ống tiêu.

Giải thích về bệnh lý viêm teo niêm mạc dạ dày, BSCK2 Bồ Kim Phương, Trưởng khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đây là biểu hiện giai đoạn cuối của các bệnh lý như viêm dạ dày mạn tính do nhiễm vi khuẩn H. Pylori (vi khuẩn HP), sau viêm teo sẽ là viêm teo có chuyển sản ruột, và cuối cùng có thể đưa đến ung thư dạ dày.

Viêm teo niêm mạc dạ dày do vi khuẩn H. pylori thường không có triệu chứng, phát triển chậm, nhưng viêm teo đa ổ thường được phát hiện ở những người trên 50 tuổi, và hình ảnh nội soi nơi bị viêm teo sẽ nhạt màu hơn và lộ rò mạch máu bên dưới do mất lớp phủ niêm mạc, lúc đó niêm mạc sẽ mỏng hơn bình thường, còn niêm mạc bình thường (niêm mạc hồng). Vì vậy ở những bệnh nhân này nếu có dùng thêm thuốc kháng viêm (đặc biệt với nhóm NSAID và nhóm corticosteroid), hoặc aspirin lâu dài sẽ dễ gây viêm trợt và xuất huyết hơn và tình trạng vỡ giãn mao mạch xuất huyết.