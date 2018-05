5 thói quen xấu làm tổn thương gan mà nhiều người không biết

Không uống đủ nước

“Mất nước có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải độc của cơ thể”, tạp chí Reader's Digest dẫn lời bác sĩ Michele Neil-Sherwood thuộc Viện Y khoa Chức năng (Mỹ).

Vì vậy khi gan bị mất nước thì các chức năng cũng sẽ bị ảnh hưởng và nguy cơ mắc bệnh gan sẽ tăng lên, ông nói thêm.

Hút thuốc

Chỉ tính riêng tại Mỹ thì mỗi năm có khoảng 48.000 người chết vì thuốc lá, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Một nghiên cứu vào năm 2011 phát hiện thuốc lá là nguyên nhân gây ra một nửa số ca ung thư gan ở Mỹ, theo Reader's Digest.

“Hút thuốc lá gây ra những tác hại khủng khiếp đến toàn bộ cơ thể nói chung vì các hóa chất trong thuốc lá gây hại và làm mất cân bằng oxy hóa trong cơ thể”, bác sĩ Neil-Sherwood giải thích.

Những tác hại này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến gan, làm tổn thương không chỉ tế bào gan mà còn là toàn bộ hệ thống tế bào trong cơ thể, ông nói thêm.

Thừa cân, béo phì

Một hậu quả khác của thừa cân, béo phì là khiến mỡ thừa tích tụ ngày càng nhiều quanh gan và lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ mà không do rượu, bia gây ra (NAFLD). Tình trạng này có thể dẫn đến hàng loạt các bệnh khác như xơ gan , gan bị những vết sẹo vĩnh viễn do viêm gan mãn tính, theo Reader's Digest.

Ăn quá nhiều trước khi ngủ

Phần lớn các chức năng gan sẽ hoạt động vào ban đêm. Do đó, ăn một bữa thịnh soạn trước khi ngủ sẽ gây áp lực hoạt động lên gan.

“Thay vì vậy, hãy ăn nhẹ bằng cà rốt tươi và củ dền vào buổi tối. Cả hai loại này đều có khả năng thanh lọc gan tốt”, bác sĩ người Mỹ George Kosmides nói với Reader's Digest.

Quan hệ tình dục không an toàn

Quan hệ tình dục không an toàn , đặc biệt là với nhiều bạn tình, có thể gây ra mối đe dọa lớn với sức khỏe của gan. Nguy cơ lớn nhất chính là bị lây nhiễm viêm gan, căn bệnh có thể lây lan qua đường tình dục.

Có 3 loại viêm gan phổ biến là viêm gan A, B và C. Trong khi đó, viêm gan B có thể lây lan thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể người bệnh. Do đó, để bảo vệ sức khỏa gan cần thực hiện quan hệ tình dục an toàn, các chuyên gia cảnh báo.