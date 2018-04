Gan nhiễm mỡ là gì mà sao ai khám sức khỏe cũng 'dính'?

Chỉ mấy ông hay nhậu nhẹt mới bị gan nhiễm mỡ?

Nhiều người cho rằng chỉ có mấy ông nhậu mới bị gan nhiễm mỡ? “Nhiều người uống rượu bia mà gan không nhiễm mỡ nhưng nhiều người không uống rượu bia mà tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, thừa cân, đặc biệt là hay ăn đêm… thì vẫn bị gan nhiễm mỡ như thường. Những người không bia rượu, thuốc lá, sống lành mạnh nhưng gan cũng có thể nhiễm mỡ khi lớn tuổi”, bác sĩ Phát giải thích.

Tuy nhiên, cần phân biệt gan nhiễm mỡ do rượu bia và không do rượu bia. Gan nhiễm mỡ do rượu bia giai đoạn đầu không viêm gan và giai đoạn sau là viêm gan thoái hóa mỡ thì phải ngưng rượu bia.

Gan nhiễm mỡ khác máu nhiễm mỡ như thế nào? “Nói đúng hơn là rồi loạn chuyển hóa mỡ máu, nghĩa là tăng mỡ trong máu (tăng triglyceride và LDL cholesterol). Với những người tăng triglyceride và giảm HDL cholesterol thì thường bị gan nhiễm mỡ”, bác sĩ Phát giải thích thêm.

Duy Tính