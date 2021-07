5 triệu chứng phổ biến nhất của cơn đau tim

"Cái gọi là cơn đau tim thầm lặng này chỉ được chẩn đoán sau sự kiện, khi bản ghi hoạt động điện của tim (điện tâm đồ, hoặc ECG) hoặc một xét nghiệm khác cho thấy bằng chứng về tổn thương tim", theo Trường Y Harvard.

Điều đó thật nguy hiểm, bởi vì một cơn đau tim không được điều trị có thể gây ra những tổn hại không thể phục hồi cho tim hoặc gây tử vong.

Tháng 5.2021, một nghiên cứu của Đan Mạch đã phát hiện ra rằng 1 trong 4 cơn đau tim có thể xuất hiện với các triệu chứng không điển hình, có thể dễ dàng bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các rối loạn khác.

Dưới đây là 5 trong số các triệu chứng phổ biến nhất, theo Eat This, Not That!

1. Cảm giác khó chịu nhẹ ở ngực

Cẩn thận với những triệu chứng của cơn đau tim Ảnh minh họa: Shuttertock

Trường Y Harvard cho biết không phải lúc nào các cơn đau tim cũng tự thông báo với triệu chứng cổ điển là đau dữ dội ở ngực.

Thay vào đó, bạn có thể chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ, áp lực, căng tức hoặc bị ép chặt ở vùng ngực.

2. Đau cổ hoặc hàm

Đau ở cánh tay hoặc hàm có thể là dấu hiệu tinh tế của bệnh tim, đặc biệt là ở phụ nữ. Ở hàm, bạn có thể cảm thấy đau ở vùng dưới bên trái. Cơn đau này có thể xuất hiện đột ngột, đánh thức bạn vào ban đêm hoặc bắt đầu hoặc xấu đi khi tập thể dục.

3. Chóng mặt hoặc mệt mỏi

Tim bị tổn thương sẽ khó giữ cho máu lưu thông đến não và lưu thông hiệu quả khắp cơ thể. Lưu lượng máu giảm này có thể gây ra hoa mắt, chóng mặt hoặc mệt mỏi. Phụ nữ đặc biệt dễ mắc phải triệu chứng này.

Nếu bạn bị mệt mỏi hoặc chóng mặt không rõ nguyên nhân, bạn nên đi kiểm tra.

4. Buồn nôn

Kristin Hughes, bác sĩ y khoa cấp cứu ở Chicago (Mỹ) cho biết, cảm giác buồn nôn không phải lúc nào cũng do thứ bạn đã ăn hoặc trào ngược a xít. Buồn nôn là một triệu chứng thường bị bỏ qua của cơn đau tim.

Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ, người cao tuổi và những người mắc bệnh tiểu đường.

5. Khó thở

Bác sĩ Hughes nói: Nếu bạn thường xuyên bị khó thở mà không có cảm giác tức ngực , bạn nên đi kiểm tra tim.

Trong một số trường hợp, điều này có thể là do phù phổi, một tình trạng trong đó phổi chứa đầy chất lỏng sau khi mô tim bị tổn thương do một cơn đau tim.

Những người mắc bệnh hen suyễn có thể nghĩ rằng đây là một triệu chứng tồi tệ hơn, trong khi thực tế nó nghiêm trọng hơn nhiều, theo Eat This, Not That!