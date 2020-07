6 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn đang ăn quá nhiều thịt đỏ

Thịt đỏ là một thành phần chính trong chế độ ăn kiêng của nhiều người Mỹ. Nhưng, cũng như hầu hết những thứ khác, quá nhiều thứ tốt có thể là xấu cho bạn. Thịt đỏ là nguồn protein chất lượng cao và cung cấp năng lượng cho cơ thể với các chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, kẽm và vitamin B12. Nhưng nếu ăn quá nhiều thịt đỏ , sẽ làm tăng nguy cơ ung thư và bệnh tim, theo Eat This, Not That!

Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới và Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyến nghị nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ ở mức không quá 3 phần mỗi tuần, hoặc tổng cộng 12 đến 18 ounce (1 ounce = 28,35 g).

Về cơ bản, nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ, nhưng không cần phải loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi chế độ ăn uống. Thịt đỏ có thể được kết hợp với các thực phẩm đậm đặc chất dinh dưỡng khác như rau và ngũ cốc để tạo ra một bữa ăn cân bằng. Một cách đơn giản để giảm lượng thịt đỏ của bạn trong khi vẫn thưởng thức các món ăn yêu thích của bạn là trộn các phần bằng nhau của nấm xắt nhỏ và thịt bò xay trong các thực phẩm như bánh mì kẹp thịt và nước sốt thịt.

Cách tốt nhất để biết bạn có ăn quá nhiều thịt đỏ hay không là chú ý đến kích cỡ phục vụ và tần suất tiêu thụ. Một khẩu phần thịt tương đương với 3 ounce - 4 ounce: đây là kích thước xấp xỉ một cỗ bài hoặc lòng bàn tay của bạn.

Dưới đây là 6 dấu hiệu cho thấy bạn nên giảm tiêu thụ thịt đỏ, theo Eat This, Not That!

1.Tăng cân

Nếu thấy tăng cân, bạn phải giảm lượng thịt đỏ tiêu thụ. Bạn cần lựa chọn khẩu phần hợp lý, nên chọn thịt bò nạc, loại thịt thăn, bít tết sườn, thịt nạc…, để đảm bảo mục tiêu giảm cân mà không phải cắt giảm thịt đỏ hoàn toàn.

2.Hôi miệng

Nếu bạn thấy mình cần nhai kẹo cao su để chống lại hôi miệng thường xuyên hơn thì bạn có thể đang ăn quá nhiều thịt. Khi ăn thịt, cơ thể bạn sản xuất amoniac dưới dạng sản phẩm phụ. Mùi amoniac có thể lên miệng của bạn và gây ra mùi hôi, theo Eat This, Not That!

3.Tăng cholesterol

Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol trong máu. Nên chọn thịt bò nạc để chống lại cholesterol cao của bạn. Tin tốt là có rất nhiều lựa chọn để lựa chọn. Nghiên cứu hiện cho thấy có tới 6 ounce thịt bò nạc như là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, không ảnh hưởng tiêu cực đến mức cholesterol, theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

4.Táo bón

Nếu bạn đang ăn quá nhiều thịt, ít chất xơ, bạn có thể bị táo bón. Mặc dù thịt bò là một trong những protein dễ tiêu hóa nhất, nhưng ăn quá nhiều có nghĩa là làm mất cân bằng trong chế độ ăn uống của bạn. Nên ăn thịt chừng mực và phải đảm bảo ăn đủ thực phẩm giàu chất xơ và giữ nước.

5.Khó thụ thai

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thụ thai, có thể là do ăn quá nhiều thịt đỏ. Nên lựa chọn protein có nguồn gốc từ thực vật hoặc giàu a xít béo omega-3 (như cá) và hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến để giúp cải thiện khả năng sinh sản, theo một nghiên cứu được công bố trên Fertility and Sterility.

Đối với nam giới, dữ liệu cho thấy thịt đỏ chế biến có liên quan đến số lượng tinh trùng thấp hơn. Melissa Groves Azarro, chuyên gia dinh dưỡng, khuyên nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ ở mức 1-2 lần/tuần, và tăng các loại cá béo như cá hồi và protein thực vật có lợi như đậu lăng và đậu xanh, theo Eat This, Not That!

6.Cơ thể có mùi không hấp dẫn

Nếu bạn nhận thấy nhiều người quay mũi đi hoặc xầm xì về về mùi của bạn thì có thể cơ thể bạn đang tỏa ra mùi không hay lắm. Các lựa chọn protein của bạn có thể có vai trò trong mùi không hay này.

Trong một nghiên cứu nhỏ, những người đàn ông tránh thịt đỏ trong 2 tuần có mùi hấp dẫn và dễ chịu hơn khi so sánh với mùi tự nhiên của người ăn thịt đỏ, theo dữ liệu được công bố trên Chemical Senses.