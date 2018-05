6 lợi ích cho sức khỏe của quả cóc

Tăng cường miễn dịch



Quả cóc cải thiện việc vận hành chức năng của hệ miễn dịch do nó chứa nhiều vitamin C. Vitamin C tạo ra những tế bào bạch cầu giúp cơ thể chống chọi bệnh tật. Nó cải thiện việc tạo lập collagen và thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Quả cóc cũng chứa các chất chống ô xy hóa và giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Cải thiện da

Quả cóc đóng vai trò như một chất chống ô xy hóa tự nhiên. Hàm lượng vitamin C của quả cóc giúp phục hồi mô và nuôi dưỡng làn da. Nó thúc đẩy việc sản sinh collagen và cải thiện vẻ đẹp của da. Quả cóc cũng được sử dụng để chữa các bệnh về da. Lá cóc được luộc sôi và chiết xuất của nó có thể được sử dụng thay thế sữa dưỡng thể và kem dưỡng da.

Trị ho, cảm

Quả cóc rất hiệu quả trong việc chữa trị các cơn ho. Lấy quả cóc ép lấy nước rồi thêm chút muối để uống vài lần trong ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể đun sôi lá cóc với nước để trị ho. Quả cóc cũng là một giải pháp hiệu quả để trị cảm cúm.

Cải thiện thị lực

Là một nguồn cung cấp vitamin A đáng kể, quả cóc có thể giúp bạn cải thiện thị lực.

Cải thiện tiêu hóa

Quả cóc có hàm lượng chất xơ cao nên nó có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa và cử động ruột. Phần thịt của quả cóc được khuyến nghị cho những người bị táo bón và khó tiêu, trong khi hàm lượng nước trong loại quả này ngăn ngừa tình trạng mất nước.

Chống lão hóa

Lợi ích này có được nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa trong quả cóc.