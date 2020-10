6 lời khuyên của FDA về an toàn thực phẩm

1. Không bao giờ ăn bột thô

FDA bắt đầu danh sách các mẹo an toàn để tránh ngộ độc thực phẩm vào mùa thu này với cảnh báo về bột mì thô - nó có thể chứa vi khuẩn có hại.

Nếu bạn đang nướng bánh táo, bánh mì bí đỏ hoặc bất cứ thứ gì ở giữa, bạn có thể đang sử dụng bột mì, và điều quan trọng cần nhớ là bột mì là thực phẩm thô, theo FDA.

Vi khuẩn đã bị tiêu diệt trong lò, vì vậy hãy đảm bảo tránh nếm thử bột.

2. Để riêng thực phẩm sống

Vi khuẩn có thể lây lan từ thực phẩm sống sang thực phẩm ăn liền, vì vậy FDA cho biết tốt nhất nên giữ mọi thứ riêng biệt.

Lòng đỏ trứng, bột mì, thịt, thịt gia cầm, hải sản và các loại thực phẩm sống khác có thể dính vào mặt bàn, bao bì và tay của bạn. Xe đẩy hàng tạp hóa, túi xách và tủ lạnh cũng có thể mang vi khuẩn.

3. Làm theo công thức

Không tự ý ăn bột, trứng và các nguyên liệu khác là cách dễ dàng để bảo vệ bạn khỏi các bệnh do thực phẩm gây ra, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là bạn chỉ cần làm theo công thức! Lý do là có nhiệt độ và thời gian nấu cụ thể để tuân theo.

4. Thường xuyên dọn dẹp

Bạn nên thường xuyên lau sạch bề mặt khi chuẩn bị bữa ăn Ảnh minh họa: Shutterstock

Thường xuyên sử dụng nước rửa tay khi ở cửa hàng tạp hóa và rửa tay khi về nhà. FDA cho biết tốt nhất bạn nên thường xuyên lau sạch bề mặt khi chuẩn bị bữa ăn.

Làm như vậy không chỉ giúp loại bỏ vi khuẩn thực phẩm mà còn các vi trùng khác từ bên ngoài nhà có thể xâm nhập vào, theo Eat This, Not That!

5. Làm lạnh nhanh chóng

Có một cách vi khuẩn có thể lây lan là thực phẩm không được ướp lạnh đúng cách - trước và sau khi nấu chín. FDA cho biết cách đúng đắn để làm như vậy là "làm lạnh hoặc đông lạnh thịt, gia cầm, trứng, hải sản và các loại thức ăn dễ hỏng khác trong vòng 2 giờ sau khi nấu hoặc mua".

6. Hãy chú ý đến nước trái cây tươi và rượu táo

Giống như thịt, gia cầm, hải sản, bột mì và trứng, sản phẩm tươi sống cũng có thể mang vi khuẩn có hại gây bệnh do thực phẩm. Vì vậy, điều quan trọng trong mùa rượu táo là phải cẩn thận với việc mua hoặc làm đồ uống mới vắt.

FDA cho biết: Trừ phi sản phẩm hoặc nước trái cây đã được thanh trùng hoặc xử lý để tiêu diệt vi khuẩn có hại, nếu không, nước trái cây có thể bị ô nhiễm.

Khi chuẩn bị nước trái cây hoặc rượu táo ở nhà, hãy rửa kỹ tay, tất cả sản phẩm và cắt bỏ những chỗ bị hư hỏng hoặc bầm tím trên trái cây và rau quả. Bảo quản nước trái cây và rượu táo trong tủ lạnh, theo Eat This, Not That!