7 sai lầm cha mẹ thường mắc phải khi cho con ăn

Tuy nhiên, những sai lầm phổ biến này có thể dễ dàng trở thành thói quen xấu cho con bạn, theo Step To Health.

1. Cho bé ăn bữa sáng không đầy đủ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó chuẩn bị cho cơ thể bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Vì vậy, trẻ nên ăn bữa sáng bổ dưỡng hằng ngày trước khi đến trường.

Thật không may, lối sống nhanh có thể khiến bạn đơn giản hóa bữa sáng thịnh soạn mà bé cần có. Nhiều bậc cha mẹ chỉ cho con uống nước trái cây hoặc bánh quy hoặc ngũ cốc có đường.

Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập và sức khỏe của con bạn.

Trẻ em nên ăn một bữa sáng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu năng lượng của chúng. Bữa sáng của bé cần phải chứa đủ chất xơ, chất béo, đạm và tinh bột. Một số lựa chọn tuyệt vời là ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc tự nhiên, sữa chua, bánh mì sandwich đen và giăm bông, gà tây hoặc phô mai, và một phần trái cây, theo Step To Health.

Một bữa ăn sáng thích hợp sẽ tăng sự tập trung và trí nhớ và cải thiện khả năng học hỏi của bé. Nó cũng sẽ ngăn ngừa béo phì.

2. Thiếu cấu trúc và số bữa ăn

Bạn cần thiết lập một lịch trình cho bữa ăn, đảm bảo cân bằng sự thèm ăn và tiêu hóa của bé, và giúp bé học được tầm quan trọng của kỷ luật. Thêm vào đó, bữa ăn sẽ trở thành khoảnh khắc đặc biệt mà bé chia sẻ với gia đình, theo Step To Health.

Trẻ em nên có 5 bữa một ngày, gồm 3 bữa ăn chính và 2 bữa ăn nhẹ. Điều này sẽ giúp bé đồng hóa tốt hơn các chất dinh dưỡng và ngăn ngừa béo phì.

3. Cho bé ăn phần ăn dành cho người lớn

Vâng, bạn thích cho con cái phát triển mạnh khỏe. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nên cho bé ăn nhiều hơn nhu cầu. Cho bé ăn phần ăn bằng với người lớn là một sai lầm lớn. Trẻ em không có dạ dày và nhu cầu dinh dưỡng giống như người lớn

Tránh tình trạng cung cấp quá nhiều năng lượng làm cho bé bị thừa cân và hướng dẫn bé ăn đúng cách, ghi nhớ các nhu cầu cụ thể của bé.

4. Thực phẩm chế biến, với trái cây và rau quả

Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ em đã biết tập trung vào sở thích đối với các sản phẩm chế biến công nghiệp. Hầu hết các loại thực phẩm này rất giàu chất béo và phụ gia hóa học gây nghiện cho bé.

Cha mẹ có nhiệm vụ ngăn chặn bé ăn các sản phẩm này và cố gắng kiểm soát mức tiêu thụ của bé ở trường. Nên cho bé ăn nhiều loại rau và trái cây khác nhau.

Nếu bạn muốn con bạn phát triển khỏe mạnh, hãy đảm bảo cho bé một chế độ ăn uống cân bằng giàu đạm, tinh bột, vitamin, chất béo và khoáng chất.

5. Thưởng bằng đồ ăn không lành mạnh

Cha mẹ thường thưởng cho bé những món ăn cực kỳ ngọt hoặc mặn hoặc nhiều chất béo chuyển hóa. Cho dù những thực phẩm này không hề bổ dưỡng, lưu ý rằng chúng cũng chứa một số hóa chất gây nghiện, theo Step To Health.

Nghiên cứu cho thấy việc ăn các loại thực phẩm chế biến ngon miệng đã kích hoạt các trung tâm khoái cảm của não và giải phóng các hóa chất tạo cảm giác thích thú như dopamine và serotonin. Điều này có thể gây nghiện trong lâu dài.

Vì vậy, tránh thưởng cho bé bằng kẹo ngọt hoặc bim bim béo ngậy nhé!

6. Không cho bé vào bếp

Đóng góp của bé có thể rất nhỏ, nhưng bé có thể lấy sốt ra đĩa hoặc thêm cho món này một chút muối, rắc chút tiêu cho món kia. Đối với bé, bé sẽ rất vui và sẽ kích thích bé ăn những món mà mình đã góp công vào.

Đây là một chiến lược tuyệt vời để thúc đẩy bé thử các loại thực phẩm mới. Ngoài ra, còn phát triển trách nhiệm cho bé bằng cách học cách chia sẻ công việc nhà.

Tất nhiên, bạn nên thực hiện các biện pháp an toàn khi bé xử lý các dụng cụ sắc nhọn. Luôn luôn dạy bé cách sử dụng chúng một cách an toàn thay vì cấm sử dụng chúng. Có rất nhiều công thức nấu ăn dễ dàng và bổ dưỡng mà bạn và các bạn nhỏ có thể làm cùng nhau, theo Step To Health.

7. Món ăn nhàm chán và hương vị lặp đi lặp lại

Cả mắt và mũi là những cơ quan đầu tiên được kích thích trong một bữa ăn. Một chiếc đĩa đầy màu sắc sẽ rất thú vị với một đứa trẻ và sự tò mò của chúng sẽ thôi thúc chúng thử món ăn trong đó.

Bạn chỉ cần một chút sáng tạo và tinh chỉnh mỗi nơi một chút.

Hãy cố gắng trình bày các món ăn theo những cách khác nhau.

Thử gia vị mới và trải nghiệm hương vị sẽ cải thiện, không chỉ cho con bạn, mà còn cho cả gia đình bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến việc cho trẻ ăn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Họ có thể hướng dẫn thêm cho bạn cách tốt nhất để thực hiện những thói quen tốt và tránh những sai lầm trong việc ăn uống sẽ ảnh hưởng đến con bạn, theo Step To Health.