Tại sao củ cải được ví như 'nhân sâm trắng'?

Trong nhiều thế kỷ, củ cải đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để điều trị nhiều chứng bệnh như viêm, đau họng, sốt và rối loạn vận động túi mật, theo Bolsky.

Sau đây là những lợi ích tuyệt vời đến không ngờ đối với sức khỏe của củ cải:

tin liên quan 10 thực phẩm đặc biệt tốt cho độ tuổi U.50 1.Ngăn ngừa ung thư Củ cải chứa anthocyanin và các vitamin có đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ củ cải chứa isothiocyanates - gây chết tế bào ung thư. Isothiocyanates tăng cường loại bỏ các chất gây ung thư khỏi cơ thể và ngăn ngừa sự phát triển của khối u. 2.Tăng cường sức khỏe tim mạch Một loại flavonoid trong củ cải là anthocyanin, có đặc tính chống viêm, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nó cũng làm giảm cholesterol xấu, từ đó làm giảm nguy cơ bị bị đột quỵ, theo Bolsky. Một loại flavonoid trong củ cải là anthocyanin, có đặc tính chống viêm, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nó cũng làm giảm cholesterol xấu, từ đó làm giảm nguy cơ bị bị đột quỵ, theo Bolsky.

3.Kiểm soát bệnh tiểu đường

Củ cải là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là ăn nó sẽ không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Uống nước ép củ cải có tác động tích cực đến mức đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường.

4.Giải độc gan

Theo một nghiên cứu, chiết xuất enzyme củ cải trắng có tác dụng bảo vệ gan chống lại độc tố. Một nghiên cứu khác cho thấy củ cải có thể ngăn ngừa sỏi mật do cholesterol kết tinh trong dịch mật và giảm mức chất béo trung tính, theo Bolsky.

5.Giảm huyết áp

Củ cải là một nguồn kali tuyệt vời, giúp giảm huyết áp cao. Kali làm thư giãn các mạch máu và thúc đẩy lưu lượng máu ổn định. Nó cũng mở rộng các mạch máu bị tắc nghẽn giúp máu dễ dàng lưu thông hơn.

6.Duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Uống nước ép củ cải và lá của nó có thể giúp ngăn ngừa loét dạ dày bằng cách bảo vệ mô dạ dày và củng cố hàng rào niêm mạc, theo một nghiên cứu. Lá củ cải là nguồn chất xơ tốt, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, theo Bolsky.

7.Hỗ trợ giảm cân

Củ cải là một nguồn chất xơ tốt sẽ làm thỏa mãn cơn thèm ăn và giúp tránh ăn quá nhiều, giúp dễ giảm cân.

Chất xơ cũng giúp kiểm soát nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giảm cholesterol bằng cách liên kết với các lipoprotein mật độ thấp.

8.Tăng cường khả năng miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong củ cải bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do độc tố môi trường. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, giúp duy trì làn da và mạch máu khỏe mạnh.

9.Ngăn ngừa nhiễm nấm

Củ cải có đặc tính chống nấm và chứa protein kháng nấm RsAFP2. Theo một nghiên cứu, RsAFP2 gây chết tế bào ở loại nấm Candida albicans, nguyên nhân chính gây nhiễm nấm men miệng, nấm candida xâm lấn và nhiễm nấm âm đạo.

10.Giúp cơ thể giữ nước

Củ cải có hàm lượng nước cao, giúp cơ thể bạn mát mẻ trong mùa hè. Ăn củ cải sẽ giữ nước cho cơ thể và cũng hỗ trợ ngăn ngừa táo bón.

11.Tăng cường sức khỏe cho da và tóc

Vitamin C, kẽm và phốt pho trong củ cải giữ cho làn da khỏe mạnh bằng cách trì hoãn quá trình lão hóa. Nó cũng giữ cho da không bị nhờn và giảm mụn.

Bạn có thể thử những mặt nạ củ cải cho làn da sáng. Ngoài ra, củ cải cũng tốt cho tóc bằng cách củng cố chân tóc, ngăn ngừa rụng tóc và loại bỏ gàu, theo Bolsky.

Cách chọn củ cải:

Chọn củ cải chắc và lá phải tươi và không bị héo. Lớp vỏ bên ngoài phải mịn và không bị nứt.

Ngoài các món ăn nấu với củ cải, bạn cũng có thể thử công thức củ cải này: Cắt nhỏ 3 củ cải và cho vào máy xay sinh tố. Lọc lấy nước cốt, thêm một chút muối biển nếu cần. Thưởng thức ướp lạnh!