Hãy thử đứng một chân để biết sức khỏe mình thế nào

Một nghiên cứu cho thấy những người có thể nhắm mắt - đứng một chân được 2 giây, có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần trong 13 năm tiếp theo so với những người có thể đứng được 10 giây trở lên, theo What’s New Today.

Bài thử nghiệm tuổi thọ bằng đứng một chân

Bác sĩ Michael Mosley, chuyên viên sản xuất chương trình khoa học, đài BBC (Anh), hướng dẫn: Bắt đầu bằng cách cởi giày, rồi đặt tay lên hông và đứng trên một chân, sau đó nhắm mắt lại.

Bài kiểm tra kết thúc ngay khi bạn di chuyển bàn chân trụ hoặc khi bạn phải đặt chân kia xuống sàn nhà để khỏi té.

Tầm quan trọng của thử nghiệm đứng một chân đã được chứng minh nhiều lần, ấn tượng nhất trong một nghiên cứu lớn được thực hiện bởi Hội đồng nghiên cứu y học Anh.

Nghiên cứu bắt đầu vào năm 1999, thử nghiệm 2.760 nam giới và phụ nữ 53 tuổi vào thời điểm đó.

Các nhà nghiên cứu yêu cầu các tình nguyện viên thực hiện 3 bài kiểm tra đơn giản, gồm cả bài thử nghiệm đứng một chân này.

Khi các nhà nghiên cứu trở lại 13 năm sau đó, có 177 tình nguyện viên đã chết: 88 do ung thư, 47 do bệnh tim và 42 do các nguyên nhân khác.

Nhìn vào dữ liệu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cả ba thử nghiệm mà họ đã thực hiện năm 1999 đều dự đoán độc lập nguy cơ tử vong của một người, nhưng thử nghiệm đứng một chân cho kết quả chính xác nhất.

Kết quả cho thấy những người có khả năng giữ thăng bằng kém, chỉ đứng được trung bình tối đa 2 giây, có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần trong 13 năm tiếp theo so với những người có thể đứng được 10 giây trở lên, theo What’s New Today.

Các thử nghiêm này cũng là một dự đoán chính xác về sức khỏe trong tương lai.

Giữ thăng bằng được trong bao lâu là tốt?

Các số liệu sau đây dựa trên một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu người Mỹ thực hiện trên các nhóm tuổi khác nhau, bằng cách giữ thăng bằng trên một chân để lấy chỉ số bình quân.

Kết quả cho thấy khả năng thực hiện bài kiểm tra một chân khi nhắm mắt có xu hướng giảm xuống nhanh chóng ở người lớn tuổi.

• Người dưới 40 tuổi: mở mắt trung bình 45 giây, nhắm mắt: 15 giây.

• Từ 40-49 tuổi: mở mắt trung bình 42 giây, nhắm mắt: 13 giây.

• Từ 50-59 tuổi: mở mắt trung bình 41 giây, nhắm mắt: 8 giây.

• Từ 60-69 tuổi: mở mắt trung bình 32 giây, nhắm mắt: 4 giây.

• Từ 70-79 tuổi: mở mắt trung bình 22 giây, nhắm mắt: 3 giây.

Bạn hãy làm thử và đối chiếu kết quả xem nào!

Tin vui là bạn có thể cải thiện khả năng giữ thăng bằng

Nếu việc giữ thăng bằng của bạn không tốt như bạn muốn, đừng tuyệt vọng.

Bạn có thể tranh thủ 2 phút trong khi đánh răng để cải thiện việc giữ thăng bằng của mình, bằng cách đứng trên chân trái, mở mắt, rồi qua chân phải, trong 30 giây, làm mỗi chân 2 lần, mỗi sáng và tối.

Tập thái cực quyền cũng giảm đáng kể nguy cơ té ngã và cũng cung cấp các lợi ích sức khỏe khác.

Đây là một hình thức tập thể dục lành mạnh kết hợp thở và thư giãn với sự dịch chuyển các chất dịch trong cơ thể, theo What’s New Today.