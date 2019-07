7 thực phẩm bổ não chuyên gia khuyên bạn ăn hằng ngày

Tiến sĩ Lisa Mosconi, nhà thần kinh học và tác giả của Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power, khẳng định những gì chúng ta ăn trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta.

Bà chia sẻ với Well+Good 7 loại thực phẩm cực cần thiết cho sức khỏe của não. Cụ thể như sau:

1. Cá béo

Tiến sĩ Mosconi: “Tôi khuyên dùng cá béo/cá dầu, đặc biệt là cá hồi Alaska, cá thu, cá trích, cá mòi hoặc cá cơm. Chúng chứa lượng omega-3 rất cao, thứ bộ não cần hàng ngày”. Các nghiên cứu cho thấy DHA có thể giúp tăng cường trí nhớ và kỹ năng nhận thức. Đặc tính chống viêm của omega-3 cũng hỗ trợ những người tăng động giảm chú ý - ADHD.

Theo báo cáo của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, phụ nữ trưởng thành cần khoảng 1,1g omega-3/ngày. 3 ounces (khoảng 28g) cá hồi hoang dã chứa khoảng 1,24 g DHA và 0,35 g EPA (2 loại omega-3 có trong hải sản).

2. Rau màu xanh đậm

Tiến sĩ Mosconi nói: “Các loại rau xanh đậm như rau cải xoăn, cải cầu vồng (cải Thụy Sĩ), lá bồ công anh và cải bó xôi là những thực phẩm bổ não tuyệt vời. Chúng đầy vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất dinh dưỡng chống lại bệnh tật, rất cần cho hệ thần kinh khỏe mạnh”, theo Well+Good 7.

3. Dầu ô liu và dầu hạt lanh

Nghiên cứu của Mosconi phát hiện ra rằng dầu ô liu và hạt lanh được đánh giá cao nhất trong não của bạn. Những loại dầu này chứa nhiều chất dinh dưỡng chống lão hóa như omega-3 và vitamin E. Dầu ô liu cũng rất giàu chất béo không bão hòa đơn, một loại chất béo tốt cho tim cũng như cho não.

4. Ca cao

Tiến sĩ Mosconi nói trên Well+Good: “Sô cô la có hàm lượng ca cao từ 80% trở lên - càng cao càng tốt - giàu chất theobromine, một chất chống ô xy hóa mạnh hỗ trợ tế bào lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và kháng insulin.

5. Carb phức hợp

Các nguồn tốt nhất là ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả mọng và khoai lang. “Những thực phẩm này rất giàu glucose tự nhiên, là nguồn năng lượng chính cho não, lại không tác động đến mức insulin của chúng ta”, chuyên gia thần kinh nói.

6. Quả mọng

Tiến sĩ Mosconi cho biết, các loại quả mọng chứa chất chống ô xy hóa giúp giữ trí nhớ sắc nét khi ta già đi. Nó còn là nguồn cung cấp chất xơ và glucose tuyệt vời, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Mùa hè là thời điểm tốt nhất của quả mọng, vì vậy, hãy tranh thủ ăn việt quất, quả mâm xôi, dâu ta, dâu tây… luôn nhé.

7. Nước

Nước vô cùng quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Nên bắt đầu ngày mới bằng một ly nước và kết thúc một ngày với một tách trà thảo dược, tiến sĩ Mosconi khuyến nghị.

Theo nhà khoa học thần kinh này, nước lấp đầy khoảng trống giữa các tế bào, giúp tạo protein và hấp thụ chất dinh dưỡng, cũng như loại bỏ các chất thải. Chỉ giảm lượng nước từ 2 đến 4% cũng đã khiến não mất cân bằng, gây ra các phản ứng chậm trễ, đau đầu, thay đổi tâm trạng và nghiêm trọng hơn thế nữa, theo Well+Good 7.