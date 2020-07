7,7% cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các cặp vợ chồng không thực hiện tránh thai, sau 12 tháng không mang thai cần đi khám vô sinh hiếm muộn (trước đây khuyến cáo này là 24 tháng). Vì nếu 12 tháng đầu không mang thai lần nào thì phần lớn các cặp vợ chồng cũng không có thai sau đó.

GS Tiến cho hay thực tế điều trị cho thấy, có xu hướng gia tăng cặp vợ chồng trẻ (dưới 35 tuổi) hiếm muộn. Ở nam giới trẻ , nguyên nhân hiếm muộn do các yếu tố về sinh hoạt (hút thuốc lá, lạm dụng rượu, làm việc căng thẳng…); do bệnh lý (tắc ống dẫn tinh, quai bị, không có tinh trùng). Ở nữ giới trẻ, nguyên nhân vô sinh thường gặp do viêm nhiễm đường sinh sản (sau nạo, hút, đình chỉ thai, gây viêm nhiễm, tắc vòi trứng, dính tử cung).