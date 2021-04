8 triệu chứng đau bụng, bạn chớ coi thường, vì có thể là ung thư

Tuy nhiên, có một số triệu chứng mà bạn không nên bỏ qua, vì chúng có thể báo hiệu vấn đề nghiêm trọng.

Christine Lee, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết nhiều trường hợp bệnh nhân để quá lâu trước khi đến khám.

Sau đây là triệu chứng bạn không bao giờ nên bỏ qua, vì có thể báo hiệu ung thư, Covid-19 hoặc bệnh nghiêm trọng khác.

1. Tiêu chảy kéo dài

Nếu tiêu chảy 3 - 4 lần mỗi ngày, kéo dài trong 2 ngày không có lý do, thì tốt nhất nên đi khám.

Thâm chí, tiến sĩ Brennan Spiegel, từ Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ), còn cho biết tiêu chảy 4 - 5 lần một ngày, buồn nôn, nôn hoặc đau bụng kéo dài hơn 1 ngày - có thể là những dấu hiệu đầu tiên của nhiễm virus corona , theo AARP.

2. Có máu trong phân

Máu có thể có màu đỏ tươi, màu hạt dẻ hay màu đen.

Nhưng máu trong phân cũng có thể là một trong những triệu chứng đầu tiên của ung thư đại tràng, đặc biệt nếu kèm theo sự thay đổi thói quen đi tiêu hoặc hình dạng của phân.

Vì ung thư đại tràng phổ biến hơn ở những người trên 50 tuổi, vì vậy người lớn tuổi phải đi khám ngay lập tức.

Các nguyên nhân khác có thể gây chảy máu là polyp đại tràng, bệnh viêm ruột, viêm đại tràng và bệnh túi thừa.

3. Khó nuốt

Nếu cảm thấy như thức ăn bị mắc kẹt trong cổ họng hoặc cảm thấy đau khi thức ăn xuống họng, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng.

Điều lo lắng nhất là ung thư thực quản. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, ung thư thực quản phổ biến hơn ở người trên 55 tuổi và nguy cơ ở nam giới cao gấp 3 - 4 lần so với nữ, theo AARP.

Những thứ khác có thể gây khó chịu khi nuốt, bao gồm nhiễm trùng, loét, hoặc mô sẹo…

4. Đau bụng trên Cảm giác khó chịu ở phần trên của bụng - đặc biệt là đau đột ngột và càng lúc càng đau - có thể là cơn đau túi mật. Đó là khi một viên sỏi mật chặn dòng chảy của mật ra khỏi túi mật. Cũng có thể bị đau vai, buồn nôn hoặc nôn. Đi khám ngay để tìm nguyên nhân. Đến phòng cấp cứu nếu cơn đau hoặc các triệu chứng càng nặng. 5. Táo bón mạn tính hoặc kéo dài

Táo bón nếu không được điều trị, dần dần phân trong đại tràng có thể trở nên lớn và chặt đến mức cơ thể không thể loại bỏ chúng - và điều đó có thể gây đau đớn hoặc thậm chí gây tử vong ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Táo bón thường được định nghĩa là đại tiện 3 lần một tuần hoặc ít hơn.

Táo bón nếu không được điều trị, dần dần phân trong đại tràng có thể trở nên lớn và chặt đến mức cơ thể không thể loại bỏ chúng - và điều đó có thể gây đau đớn hoặc thậm chí gây tử vong, theo AARP.

Nếu táo bón kéo dài hơn 7 ngày, hãy đi khám ngay.

Táo bón có thể do nhiều vấn đề khác nhau, có thể do thuốc uống, ăn thiếu chất xơ, do hội chứng ruột kích thích, các vấn đề về tuyến giáp, bệnh tiểu đường hoặc trong một số trường hợp hiếm gặp là ung thư đại trực tràng.

6. Đau bụng đột ngột, dữ dội

Đau dữ dội không dứt có thể là dấu hiệu của viêm ruột thừa cấp tính - nếu đau bên phải, còn đau bên trái thường là viêm túi thừa, hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng, theo AARP.

Đau đột ngột dữ dội còn có thể do phình động mạch chủ bụng, thường xảy ra ở nam giới trên 65 tuổi và có hút thuốc.

Nếu chỗ phình bị vỡ ra có thể gây chảy máu nguy hiểm đến tính mạng, theo WebMD.

Người bệnh sẽ cảm thấy đau bụng hoặc đau lưng liên tục. Cũng có thể cảm thấy như tim đập gần rốn. Vết rách sẽ gây đau đột ngột và đau dữ dội, gọi cấp cứu ngay.

7. Luôn cảm thấy no

Cảm thấy no dù ăn rất ít có thể là do vết loét hoặc bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Một số bệnh ung thư như ung thư buồng trứng, dạ dày hoặc tuyến tụy - có thể khiến cảm thấy no nhanh.

8. Đau gần rốn

Đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, đặc biệt là ở trẻ em. Có thể đau âm ỉ hoặc tức, thường đi kèm với sốt hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu.

Viêm ruột thừa cũng có thể bắt đầu từ đây. Hãy đi khám để tìm ra nguyên nhân.

Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu cơ thể của mình. Nếu có điều gì đó không bình thường, thì đó là một điều báo động, ngay cả khi không nằm trong danh sách kể trên, vẫn nên đi khám ngay, theo AARP.

