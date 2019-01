9 dấu hiệu 'tố cáo' bạn có thể bị ngất xỉu

35% dân số sẽ có ít nhất một lần ngất xỉu trong đời, do nhịp tim bất thường, quá nóng hoặc do các nguyên nhân khác, theo tiến sĩ Julian Stewart, Đại học Y New York (Mỹ).

Sau đây là các triệu chứng ngất xỉu và biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh chấn thương và đảm bảo rằng tình trạng ngất không trở nên nguy hiểm đến tính mạng, theo Reader’s Digest.

Cảm thấy lâng lâng hoặc choáng váng

Khi đứng lên quá nhanh và cảm thấy đầu óc quay cuồng trong giây lát, bạn đã trải nghiệm một dạng ngất nhẹ.

Khi nằm xuống, máu được phân phối đồng đều, và khi đứng lên, máu nhanh chóng tụt xuống do trọng lực, tiến sĩ Stewart nói.

Khi máu di chuyển ra khỏi não lúc đứng, huyết áp sẽ giảm và bắt đầu cảm thấy muốn ngất xỉu. Nếu thường xuyên bị chóng mặt khi đứng lên, tiến sĩ Stewart khuyên nên siết chặt các cơ ở phần dưới cơ thể, như đùi, bắp chân và mông, trước khi đứng lên. Điều này sẽ giúp bơm máu trở lại nửa trên của cơ thể, ngăn ngừa huyết áp giảm nhanh sau khi đứng lên, theo Reader’s Digest.

Hoa mắt

Đôi mắt có thể cung cấp manh mối đầu tiên báo hiệu tình trạng sắp ngất xỉu. Vì những mạch máu nhãn cầu sẽ sụp đổ trước tiên khi máu di chuyển xuống dưới, tiến sĩ Stewart nói.

Nếu bắt đầu thấy hoa mắt, hãy nằm xuống hoặc ngồi và đặt đầu giữa hai đầu gối. Điều này sẽ hướng dòng máu trở lại não, cũng như bảo vệ đầu và cổ nếu bị ngất.

Bắt đầu thở gấp

Trước khi ngất xỉu, hầu hết mọi người sẽ thở nhanh, bác sĩ Stewart nói.

Khi não phát hiện lượng ô xy thấp hơn, cơ thể sẽ kích hoạt thở nhanh hơn để hút không khí nhiều hơn.

Nếu bắt đầu thở nhanh trong khi cảm thấy muốn ngất xỉu, hãy tìm một chỗ ngồi hoặc nằm xuống, nhắm mắt lại và đặt tay lên bụng. Sau đó tập trung vào việc hít thở chậm, sâu, mở rộng dạ dày, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.

Ô xy bổ sung sẽ nuôi dưỡng mọi tế bào trong cơ thể và làm dịu cơn choáng ở não. Cũng có thể thử hít vào hoặc thở hắt ra.

Một kỹ thuật được thử nghiệm trong một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch châu Âu là bệnh nhân hít vào hoặc thở hắt ra khi huyết áp giảm xuống để tránh ngất.

Đầu ngón tay hoặc môi ngứa ran

Khi lưu lượng máu đến não giảm, lượng canxi trong máu cũng có thể giảm đột ngột. Khi điều đó xảy ra, sẽ cảm thấy ngứa ran hoặc tê ở đầu ngón tay và chân, đặc biệt là ở đầu ngón tay và xung quanh môi khi canxi di chuyển ra khỏi những khu vực đó.

Nới lỏng thắt lưng, cổ áo hoặc nới lỏng quần áo trước khi ngồi xuống để mở đường thở và cho phép máu lưu thông, vận chuyển ô xy và máu ngược lên não, theo Reader’s Digest.

Cảm thấy nóng

Nếu sắp ngất xỉu, có thể cảm thấy phừng phừng trong đầu hoặc cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể.

Do sự gia tăng nhanh chóng lưu lượng máu từ trái tim bù đắp cho việc thiếu máu và ô xy trong não, cơ thể đang bị xáo trộn, dồn máu đến cả tay và chân, bác sĩ Stewart nói.



Nếu cảm thấy choáng váng và toát mồ hôi, hãy tìm một nơi mát mẻ trong bóng râm để ngồi xuống và uống một ít nước. Làm như vậy có thể đưa nhịp tim trở lại nhịp độ bình thường, theo Reader’s Digest.

Đứng quá lâu

Khi đứng, trái tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu lên não. Vì lưu lượng máu nhiều hơn được dồn vào tay và chân trong khi đứng, não có thể bắt đầu mất nguồn năng lượng thiết yếu nếu đứng quá lâu.

Nếu bắt đầu cảm thấy muốn ngất xỉu hoặc buồn nôn khi đang đứng, hãy căng mông để đẩy dòng máu lên phần trên cơ thể.

Trong một nghiên cứu được công bố trên một tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những bệnh nhân bắt chéo chân khi đứng và căng cơ phần dưới cơ thể đã ổn định được huyết áp và nhịp tim, trì hoãn ngất xỉu trung bình 2 phút rưỡi, một số thậm chí qua được cơn ngất, theo Reader’s Digest.

Là tình trạng thị lực bị giảm sút hoặc mất hoàn toàn ở tất cả các phía của tầm nhìn.

Đây là dấu hiệu cho thấy huyết áp bị giảm, điều này có thể dẫn đến ngất xỉu.

Trong tình huống này, đừng cố tiếp tục đứng hoặc cố chớp mắt. Thay vào đó, tìm một chiếc ghế và ngồi hoặc nằm xuống ngay lập tức. Đó là cách tốt nhất để an toàn đặc biệt nếu bạn có bị ngất.

Buồn nôn

theo Reader’s Digest. Buồn nôn có thể là dấu hiệu của nhiều tình trạng nhưng nếu buồn nôn đi kèm với các triệu chứng ngất khác như tầm nhìn hẹp hoặc thở gấp, hãy ngồi hoặc nằm xuống và tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức,

Mất nước có thể kích hoạt cả buồn nôn và ngất xỉu, vì vậy hãy chắc chắn uống nước và nghỉ ngơi ở khu vực mát mẻ, tránh ánh nắng mặt trời.

Da tái xanh

Nhịp tim chậm, yếu làm máu không đến được lớp da, khiến nó trông nhợt nhạt và xanh xao, theo Mayo Clinic.

Hãy ngồi xuống, chà xát chậm các cơ ở cánh tay và chân theo vòng tròn để khởi động lưu thông máu và đưa huyết áp về mức bình thường.