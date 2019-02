9 giải pháp tăng cường sức khỏe cho năm mới

1. Căng duỗi khi thức dậy

Khi mở mắt vào mỗi buổi sáng, hãy căng duỗi cơ bắp để kết nối lại với cơ thể sau một giấc ngủ dài. Còn chỗ nào trên cơ thể còn căng thẳng? Cổ của bạn cảm thấy thế nào? Vai và lưng của bạn có ổn không?

Các bài căng duỗi vào sáng sớm bao gồm: co duỗi toàn thân, co duỗi tứ chi, co giãn cuối gập người từ giường tới sàn nhà, ép sát đầu gối đến ngực, xoắn ngửa người, ngồi ép người về phía trước.

Tập trung vào cơ thể trước khi bạn bắt đầu nghĩ về mọi thứ khác mà bạn sẽ làm vào ngày hôm đó, theo Reader’s Digest.

2. Chuẩn bị bữa sáng từ tối hôm qua

Bạn muốn bỏ bữa sáng, nhưng điều này khiến bạn có xu hướng ăn quá nhiều vào sau đó trong ngày.

Nếu bạn chuẩn bị yến mạch trước khi đi ngủ, bắt buộc bạn phải ăn sáng. Chỉ cần pha bột yến mạch nhanh với nước, thêm hạt lanh hoặc hạt cây gai và quả mọng hoặc mật ong. Đây là bữa sáng lành mạnh với đầy đủ những chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể nhất, theo Reader’s Digest.

3. Dành thời gian ra ngoài mỗi ngày

Đi ra ngoài trời không chỉ giúp cảm nhận bản thân và thiên nhiên. Nó cũng giúp hấp thu được một số vitamin D rất cần thiết từ ánh sáng mặt trời, giúp vận động và tăng cường sức khỏe tinh thần.

4. Chỉ ăn thực phẩm tự nhiên

Nếu bạn đang suy nghĩ năm mới nên có chế độ ăn uống mới, thì đây đúng là lúc để suy nghĩ khác đi. Thay vì đọc lượng calo trên bao bì, hãy bỏ thực phẩm chế biến có hương vị và màu nhân tạo và các chất phụ gia khó hiểu khác, và chỉ ăn thực phẩm có chứa thành phần tự nhiên, theo Reader’s Digest.

5. Tập trung hai giờ cho một mục tiêu

Dành ra một vài giờ một tuần và thực hiện một mục tiêu cá nhân.

Tắt điện thoại, bỏ qua email và phương tiện truyền thông xã hội, tập trung hoàn toàn cho một mục tiêu nào đó, có thể là nấu một bữa ăn thật bổ dưỡng hay học một ngôn ngữ.

Khả năng suy nghĩ độc lập này sẽ giúp tăng hiệu suất và năng suất của bạn.

6. Kết nối với người khác

Các chuyên gia đang cảnh báo rằng sự cô đơn có thể là dịch bệnh trong tương lai.

Sự cô lập xã hội có thể làm xáo trộn giấc ngủ, đẩy nồng độ hoóc môn căng thẳng cortisol lên cao và thậm chí dẫn đến tử vong.

Hãy lên kế hoạch cho một câu lạc bộ ăn tối hằng tháng với một vài người bạn hoặc lên lịch một cuộc gọi điện thoại thường xuyên với người thân.

7. Kiểm tra lại tất cả thói quen

Một số điều chúng ta làm thường xuyên có thể hết sức có hại.

Liệu 3 ly rượu một đêm có thực sự tốt không? Liệu có nên duy trì việc thức dậy vào lúc bình minh để chạy bộ làm cho bạn cảm thấy kiệt sức cả ngày?

Hãy trung thực cho điểm về cảm giác của bạn. Bạn có thể muốn thực hiện một số thay đổi để tốt hơn.

8. Dành thời gian để tự suy ngẫm

Tự hỏi bản thân một vài câu hỏi vô tư với mục đích học hỏi và cảm thấy tốt hơn về bản thân.

Vào cuối mỗi ngày, hãy hỏi, tôi cảm thấy biết ơn vì điều gì hôm nay? Điều gì làm tôi cảm thấy khó chịu?Tôi đang cảm thấy thế nào? Tôi nên làm gì khác đi trong tương lai?

9. Đặt báo thức để đi ngủ đúng giờ

Nhiều người luôn dành thời gian cho những việc khác hơn là ưu tiên cho giấc ngủ. Hãy đặt báo thức để nhắc nhở bản thân bắt đầu thói quen đi ngủ đúng giờ để duy trì giấc ngủ ổn định.

Dành cho mình 30 phút để làm điều gì đó để thư giãn như uống trà thảo dược, tắm hoặc thiền, theo Reader’s Digest.