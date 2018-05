9 lợi ích bất ngờ từ việc ăn nho không bỏ hạt

Dưới đây là 9 lý do thuyết phục bạn nên ăn nho đừng bỏ hạt, theo boldsky.

Ngăm huyết áp cao



Hạt nho có thể bảo vệ các mạch máu và động mạch khỏi bị hư hại, ngăn ngừa dẫn đến huyết áp cao và các vấn đề về tim mạch khác. Hơn nữa, các hợp chất có trong hạt nho có thể kích thích hoạt động của vitamin C trong cơ thể thúc đẩy sản xuất collagen và tăng tốc quá trình sửa chữa các mạch máu bị tổn thương.

Tăng hệ miễn dịch

Các flavonoid có trong hạt nho kích thích vitamin C trong cơ thể, hạt này cũng chứa vitamin E. Vitamin E có thể giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch để chống lại vi khuẩn và vi rút mầm bệnh. Ngoài ra, các chất chống ô xy hóa trong hạt nho được coi là mạnh hơn 30-50 lần so với vitamin C.