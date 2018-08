Ăn nhiều cá giúp ngăn ngừa sinh non

Theo các nhà nghiên cứu, những phụ nữ có mức a xít béo từ cá trong 6 tháng đầu thấp có khả năng sinh non cao hơn gấp 10 lần so với những phụ nữ có hàm lượng a xít béo cao nhất.

tin liên quan Bỏ ngay 3 thói quen này vì nó khiến bạn già hơn tuổi

Tiến sĩ Sjurdur Olsen, nhà dịch tễ học tại Trường Y tế công cộng Harvard (Mỹ), cho biết hiện nay có ba loại nghiên cứu khác nhau tìm thấy việc tiêu thụ các a xít béo trong cá - a xít béo Omega-3 chuỗi dài - giúp giảm nguy cơ sinh non.

Tiến sĩ Sjurdur Olsen, nhà dịch tễ học tại Trường Y tế công cộng Harvard (Mỹ), cho biết hiện nay có ba loại nghiên cứu khác nhau tìm thấy việc tiêu thụ các a xít béo trong cá - a xít béo Omega-3 chuỗi dài - giúp giảm nguy cơ sinh non.

Khoảng 15 triệu trẻ em sinh non mỗi năm trên toàn thế giới, theo March of Dimes. Tại Mỹ, 1/10 trẻ sinh non, khiến chúng có nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Nghiên cứu mới nhất đã xem xét các ca sinh tại Đan Mạch từ 1996 đến 2002. Dữ liệu bao gồm thông tin về hơn 100.000 ca mang thai. Kết quả nghiên cứu ghi nhận: Phụ nữ có mức độ a xít béo thấp nhất có nguy cơ sinh sớm gấp 10 lần so với phụ nữ có a xít béo cao nhất.

EPA và DHA chủ yếu được tìm thấy trong cá và các loại hải sản khác, đặc biệt là cá nước lạnh như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích và cá mòi, theo Văn phòng bổ sung chế độ ăn uống của Mỹ. Các a xít béo này cũng được tìm thấy trong các loại hạt và quả hạch, dầu thực vật và thực phẩm tăng cường, chẳng hạn như nước cam và một số sản phẩm từ sữa.

Báo cáo được công bố trực tuyến ngày 3.8 trên tạp chí EBioMedicine.