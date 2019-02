Ăn nhiều chất béo làm tăng nguy cơ nhiễm trùng máu

Nhiễm trùng huyết là một tình trạng có khả năng đe dọa đến tính mạng do phản ứng của cơ thể với nhiễm trùng. Nó có thể dẫn đến sốc và suy tạng.

Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Science cho biết thêm, phát hiện mới trên có thể giúp các bệnh viện theo dõi tốt hơn chế độ ăn uống của bệnh nhân trong khoa chăm sóc đặc biệt, vì họ là những người có nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng huyết cao nhất.