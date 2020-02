Ăn nhiều trứng có liên quan đến đột quỵ?

Cụ thể, ăn nhiều loại trái cây, rau củ và chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, ăn nhiều trứng (ảnh) có liên quan đến nguy cơ đột quỵ do xuất huyết cao hơn, nhưng không phải là đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ xảy ra khi cục máu đông chặn động mạch cung cấp máu cho não hoặc hình thành một nơi khác trong cơ thể và đi đến não chặn dòng máu. Đột quỵ do xuất huyết xảy ra khi có chảy máu trong não gây hại các tế bào gần đó. Khoảng 85% số ca đột quỵ là do thiếu máu cục bộ và 15% là do xuất huyết. Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu thứ hai gây tử vong trên toàn thế giới