'Báo động đỏ' liên bệnh viện, cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ

Sáng 24.4, BV đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay hai bệnh nhân Lê Văn Khai (67 tuổi, trú Quảng Bình) và bệnh nhân Chayapoln Apichottawan (51 tuổi, quốc tịch Thái Lan) đã được cứu sống sau một cơn đột quỵ và hiện đã được đưa về đơn nguyên đột quỵ để điều trị nội khoa tích cực.

Trước đó, lần lượt lúc 14 giờ 30 phút và 23 giờ 40 phút ngày 23.4, thực hiện quy trình “báo động đỏ” liên viện, hai bệnh nhân Khai và Chayapoln Apichottawan được chuyển từ một BV ở Quảng Bình vào BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng tắc động mạch máu não, liệt nửa người, mê man đe dọa tính mạng.

Sở dĩ phải chuyển từ Quảng Bình vào Quảng Trị là do hai bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não, BV phía Quảng Bình chưa triển khai đơn nguyên đột quỵ và chưa thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch não.

Bệnh nhân vào đến tỉnh Quảng Trị, các bác sĩ xác định được vị trí tắc mạch, nên chuyển bệnh nhân qua Đơn nguyên can thiệp tim mạch để tiến hành lấy huyết khối động mạch não.

Thạc sĩ Phùng Hưng, Phó trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh; thạc sĩ Nguyễn Hữu Đức, Phó khoa nội tim mạch lão học/Trưởng đơn nguyên can thiệp tim mạch; bác sĩ Lê Văn Tuyến, Khoa nội tim mạch lão học và đơn nguyên can thiệp tim mạch, cùng ê kíp gây mê điều dưỡng kỹ thuật viên của BV đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tái thông mạch máu cho hai bệnh nhân trong thời gian từ 20-40 phút.

Sau khi được thực hiện các thủ thuật, sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã ổn định...