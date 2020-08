Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường có phản xạ bú tốt

May mắn, cháu bé được lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đục tường giải cứu thành công trong tình trạng không quần áo và còn nguyên dây rốn

Bé được Bệnh viện đa khoa H.Gia Lâm (Hà Nội) chuyển đến trong tình trạng tỉnh, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh tốt và có phản xạ bú. Trên mặt, tay chân cháu có nhiều vết trầy xước. Ban đầu chưa thấy hạn chế vận động tứ chi.

Sự việc xảy ra vào chiều 18.8, người dân quanh khu vực ngõ 174 Trâu Quỳ, TT.Trâu Quỳ (H.Gia Lâm, Hà Nội) đã phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an H.Gia Lâm đã phối hợp với Công an TT.Trâu Quỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu bé sơ sinh . Đến 18 giờ cùng ngày, Công an H.Gia Lâm đã giải cứu thành công cháu bé, nhanh chóng chuyển bé đến cơ quan y tế.