Bé trai 4 tuổi bị dượng đâm kéo vào mắt, xuyên não nguy kịch

Liên quan đến việc bạo hành trẻ em, trước đó, ngày 21.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), tiếp nhận bé trai 4 tuổi (ngụ Q.Tân Phú) nhưng đã ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện. Khắp người nhiều vết bầm mới và cũ nghi bị bạo hành. Công an đã tiến hành khám nghiệm pháp y. Vào tháng 11.2020 Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một bệnh nhi nữ 3 tuổi (ngụ Q.12) vào viện trong tình trạng hôn mê do bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, dập lách… do tai nạn sinh hoạt (như lời mẹ bé kể). Vụ việc cũng đang được các cơ quan chức năng làm rõ có hay không việc mẹ bạo hành con. Hơn 1 tháng qua bé vẫn đang hôn mê.