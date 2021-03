Bé trai 4 tuổi té giường tầng bị chấn thương sọ não nặng

Trước đó, bé chơi cùng anh trên giường tầng thì ngã xuống đất khóc thét. Ba mẹ chạy vào thấy bé đã nằm trên sàn nhà, đầu sưng nhiều nên đưa đi khám tại bệnh viện địa phương và phát hiện xuất huyết não. Bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi bắt đầu giảm tri giác, da đầu sưng rất nhiều kèm đau đầu. Kết quả chụp CT-Scanner phát hiện xương sọ bệnh nhi bị bể, kèm chảy máu trong hộp sọ nhiều, chèn ép não.

Sau hơn 2 giờ mổ cấp cứu, bác sĩ lấy ra hơn 200 ml máu giải phóng chèn ép não và cầm máu để ngăn ngừa chảy máu tái phát cho bệnh nhi.

Bác Nguyễn Ngọc Pi Doanh, phẫu thuật viên chính ca mổ, cho biết đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng, phức tạp do vùng chấn thương nằm cả 2 bên, toác khớp sọ dọc giữa, lượng máu chảy nhiều và vị trí chảy máu nằm ngay xoang dọc trên, có nguy cơ chảy máu ồ ạt và bệnh nhi có thể tử vong nếu không kiểm soát được.

Thực tế trong lúc mổ, xương sọ bị toác đôi có thể do bé té cao, máu chảy nhiều từ xoang tĩnh mạch đúng như dự đoán. Nếu can thiệp trễ, bệnh nhi có khả năng tử vong do máu tụ chèn ép gây tụt não.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị va chạm vào đầu, nếu có các dấu hiệu: ói nhiều lần, đau đầu, tri giác ngủ gà (hoặc ít chơi như mọi ngày), da đầu sưng nhiều, nhìn hoặc sờ thấy da đầu lõm vào, cơ chế chấn thương nặng (bé bị văng ra xa, té cao…), chảy dịch từ mũi, tai, yếu liệt tay chân, co giật… phải đưa bé đi tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra chấn thương sọ não…