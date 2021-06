Bệnh lạ: Người phụ nữ sợ hãi mọi lúc, trốn trong nhà suốt 6 năm

Hiện nay nguy cơ tử vong do Covid-19 có thể xảy ra ở các nhóm độ tuổi chứ không chỉ tập trung ở người cao tuổi và có bệnh nền như trước.

Nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim như tiền sử gia đình, một số bệnh liên quan. Nhưng quan trọng nhất là những thói quen hằng ngày mà chúng ta có thể kiểm soát, theo Eat This, Not That.