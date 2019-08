Bệnh nhân mang khối u gan khổng lồ đường kính 30 cm

Bệnh nhân là nam giới, sống tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), nhập viện trước phẫu thuật với chẩn đoán khối u nang gan phải

Gia đình ông N. cho biết, trước lần điều trị này, ông N. đã từng điều trị chọc hút nang và đặt dẫn lưu dịch tại cơ sở y tế khác, nhưng tình trạng bệnh không đỡ, khối u vẫn phát triển to, nên gia đình đã đưa ông đến khám tại Bệnh viện T.Ư quân đội 108.

Tại Bệnh viện T.Ư quân đội108, sau chụp chẩn đoán và thăm khám, các bác sĩ đánh giá khối u gan phải là nang ung thư hóa, có kích thước rất lớn với đường kính trên 30 cm, đã choán gần hết ổ bụng bệnh nhân, nên chỉ định phẫu thuật.

Ngày 19.8, các bác sĩ của Khoa phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện T.Ư quân đội 108, đã phẫu thuật cho bệnh nhân N.

TS Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Khoa này, cho biết: “Trước đây, chúng tôi đã phẫu thuật nhiều bệnh nhân có khối u với kích thước lớn, nên trường hợp này đã đánh giá kỹ càng các nguy cơ và có hướng can thiệp an toàn. Kíp phẫu thuật đã chủ động cắt nhu mô gan rồi mới cắt các cuống mạch, sau đó tiến hành lấy khối u ra ngoài, nhằm kiểm soát các nguy cơ gây chảy máu. Tuy nhiên, việc giải phóng lấy khối u ra khỏi ổ bụng vô cùng khó khăn, do kích thước quá lớn. Sau 5 giờ phẫu thuật, khối u đã được cắt bỏ an toàn".

Các bác sĩ chia sẻ, khối u nang gan là "túi" chứa dịch. Khi u nang gan lớn có nguy cơ vỡ và ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Do đó, người dân cần thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh và nên điều trị theo chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa khi được chẩn đoán u nang. Nếu phát hiện muộn, khối u ngày càng tiến triển, khiến quá trình phẫu thuật khó khăn hơn và mức độ nguy hiểm cao hơn.