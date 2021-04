Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được công nhận bệnh viện hạng đặc biệt lần 2

Dự án telemedicine giúp người bệnh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế hiện đại mà không cần phải đến những BV lớn thuộc tuyến T.Ư, đồng thời giảm quá tải cho BV tuyến T.Ư.

Ngay tại lễ khai trương, BV Hữu nghị Việt Đức truyền hình trực tuyến đến 2 điểm cầu quốc tế: CHLB Đức, Vương quốc Anh cùng 6 điểm cầu địa phương gồm 3 BV tại Thanh Hóa (BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa, BV đa khoa khu vực Ngọc Lặc và BV H.Thọ Xuân) và 3 BV của tỉnh Yên Bái (BV đa khoa tỉnh Yên Bái, BV đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Trung tâm y tế H.Văn Yên).

Cũng trong ngày 20.4, BV Hữu nghị Việt Đức chính thức được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (The Royal College of Surgeons of England) công nhận là trung tâm đào tạo ngoại khoa đầu tiên tại VN đạt chất lượng toàn cầu; được Bộ Nội vụ trao chứng nhận BV hạng đặc biệt lần thứ 2, sau hơn 5 năm kể từ lần đầu được nhận xếp hạng này.