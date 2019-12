Bị bệnh tiểu đường, có nên ăn chuối?

Chuối được coi là một trong những loại trái cây bổ dưỡng, chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cùng với protein và chất chống ô xy hóa. Chúng là một nguồn Carbohydrate (carbs) là một yếu tố dinh dưỡng đa lượng, tốt cho sức khỏe và tạo nên một bữa ăn nhẹ ngon miệng và nhiều năng lượng. Tuy nhiên, đối với chuối, người bệnh tiểu đường cần chú ý, theo Boldsky.

Chuối chín có vị ngọt thường làm cho bệnh nhân tiểu đường suy nghĩ liệu nó có tốt cho sức khỏe của họ hay không. Để xóa bỏ nghi ngờ này, chúng ta hãy đi sâu vào lợi ích sức khỏe của chuối.

Giá trị dinh dưỡng của chuối 1 quả chuối nhỏ (101 g) như sau: chứa 89,9 kcal năng lượng, 74,91 g nước, 1,1 g protein, 23,1 g carbohydrate, 2,63 g chất xơ, canxi 5,05 mg, magiê 27,3 mg, sắt 0,26 mg, 362 mg kali, 22,2 mg phốt pho, 0,125 mg kẽm, 1,01 mcg selen, 20,2 mcg folate cùng với vitamin A, E, K, B1, B2, B3 và B6, theo Boldsky.

Liên kết giữa chuối và bệnh tiểu đường

Theo một nghiên cứu, chất xơ có trong chuối sống giúp giảm glycemia, từ đó ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tiểu đường. Nó cũng giúp quản lý các bệnh về đường tiêu hóa , giúp kiểm soát cân nặng, xử lý các biến chứng về thận và gan, và ngăn ngừa các bệnh tim mạch và nhiều bệnh mạn tính khác, theo Boldsky.

Ngoài ra, chuối có chỉ số GI thấp giúp ngăn chặn lượng đường huyết tăng đột ngột sau khi tiêu thụ.

Khi tiêu thụ carbohydrate, nó sẽ chuyển đổi thành glucose nhờ insulin được sản xuất bởi tuyến tụy, sau này được chuyển thành năng lượng. Ở bệnh nhân tiểu đường, do kháng insulin, nồng độ glucose tăng đột biến do cơ thể không có khả năng chuyển đổi nó thành nguồn năng lượng. Đó là lý do tại sao bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế lượng carbohydrate để kiểm soát tình trạng này.

Điểm đã nói ở trên cho thấy rõ rằng không phải chuối là nguyên nhân làm tăng hoặc giảm glucose trong cơ thể, mà là tổng lượng carbohydrate. Nếu bệnh nhân tiểu đường ăn một quả chuối nhỏ trong một ngày chứa 23,1 g carbohydrate, họ có thể kiểm soát lượng calo của mình bằng cách tránh các thực phẩm giàu carbohydrate khác. Bằng cách này, bệnh nhân tiểu đường cũng sẽ có thể nhận được lợi ích dinh dưỡng của chuối.

Carbohydrate là rất quan trọng để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể, vì vậy nó không thể bị hạn chế hoàn toàn khỏi chế độ ăn uống. Chuối được coi là an toàn cho bệnh nhân tiểu đường miễn là dùng số lượng hạn chế khi xem xét tình trạng sức khỏe, theo Boldsky.

Chuối có lợi cho bệnh nhân tiểu đường như thế nào?

Chuối an toàn cho bệnh tiểu đường vì những lý do sau:

Chất xơ: Chất xơ trong chuối làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate của cơ thể, do đó, làm chậm quá trình tiêu hóa. Điều này ngăn chặn sự gia tăng đột ngột của glucose trong máu, từ đó kiểm soát tình trạng bệnh tiểu đường.

Tinh bột kháng: Lượng tinh bột kháng tốt trong chuối sống giúp : Lượng tinh bột kháng tốt trong chuối sống giúp cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát sự gia tăng glucose sau bữa ăn. Đây là một loại tinh bột giúp cải thiện tình trạng đường huyết trong cơ thể và không dễ bị phân hủy, do đó ngăn ngừa sự đột biến của đường huyết.