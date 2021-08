Bị mất thị giác, tổn tương gan vì bổ sung quá nhiều vitamin

Đó là trường hợp của một người đàn ông 61 tuổi ở Mỹ. Ông đến khám tại Bệnh viện Tai và mắt Mount Sinai ở thành New York (Mỹ) trong tình trạng mất thị lực đột ngột , theo Woman's World.

Các kiểm tra cho thấy ông gần như không nhìn thấy gì và bị mù. Người đàn ông khai với bác sĩ có tiền sử bệnh tim nồng độ cholesterol trong máu cao . Tuy nhiên, ông lại không tiết lộ chuyện có uống bổ sung niacin.

Niacin là chất nằm trong nhóm vitamin B, hay còn gọi là vitamin B3, có vai trò quan trọng với chức năng của hệ thần kinh và quá trình trao đổi chất. Tế bào của chúng ta cũng cần vitamin B3 để hoạt động và phát triển.

Ngoài ra, vitamin B3 rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các bác sĩ đôi khi cũng kê vitamin B3 kèm với thuốc statin cho những bệnh nhân có nồng độ cholesterol trong máu cao.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy vitamin B3, cũng như một số loại vitamin khác, bổ sung quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ có hại. Khuyến cáo của các cơ quan y tế là một người trưởng thành chỉ nên dùng khoảng 14 mg/ngày. Thế nhưng, một số sản phẩm bổ sung vitamin B3 chứa đến 500 mg trong một liều dùng, theo Woman's World.

Khi người đàn ông liệt kê các chất bổ sung mà ông dùng hằng ngày, các bác sĩ phát hiện bất thường. Ông đã bổ sung khoảng 3.000 đến 6.000 mg/ngày, liên tục trong vài tháng. Họ nghi ngờ tình trạng mất thị lực đột ngột của ông là do tác hại của bổ sung quá nhiều vitamin B3.

Hình ảnh chụp võng mạc của bệnh nhân cho thấy các tế bào võng mạc đã bị tổn thương do vitamin B3 gây ra. Các bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc vàng da do niacin, đây là bệnh hiếm gặp do tác hại của việc nạp quá nhiều vitamin B3.

Khi mắc bệnh này, chất dịch sẽ tích tụ nhiều ở điểm vàng trên võng mạc. Hậu quả là gây sưng phù và mất thị lực. May mắn là chỉ cần ngừng sử dụng vitamin B3 thì tình trạng này sẽ tự hết.

Bổ sung vitamin B3 liều cao cũng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác. Các chuyên gia cảnh bảo nếu uống vitamin B3 với liều lượng 1.000 mg/ngày trong thời gian dài thì có thể gây đau đầu, chóng mặt , tụt huyết áp, đường huyết cao, buồn nôn, đau tức ngực và đau dạ dày. Nếu uống liều cao hơn có thể gây tổn thương cơ, loét dạ dày , thậm chí là tổn thương gan.

Thay vì dùng viên bổ sung, mọi người có thể ăn các loại thực phẩm giàu vitamin B3 như thịt gà, cá, bơ, đậu phộng, nấm, gạo lứt, theo Woman's World.