Bí quyết trang điểm giúp phụ nữ xinh đẹp mỗi ngày

Theo thạc sĩ - bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM: Năm nay, phong cách trang điểm phụ nữ công sở vẫn theo xu hướng tự nhiên, “trang điểm như không trang điểm”. Trong khi đó, phong cách trang điểm cho tiệc tối lại nhấn nhá nhiều hơn vào các ánh nhũ lấp lánh, màu sắc nổi bật.

Bác sĩ Ánh Tú tư vấn 7 xu hướng làm đẹp là bí quyết giúp phụ nữ xinh đẹp mỗi ngày và lung linh hơn trong dịp Quốc tế phụ nữ 8.3 này, cũng như các ngày đặc biệt.

1. Lớp nền căng bóng, tự nhiên

Dù đi làm hay đi chơi, lớp nền da căng bóng, “phủ sương” vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Vì thế, khi trang điểm, phụ nữ có thể chú ý chăm chút tạo nên lớp nền căng bóng tự nhiên, đồng thời cần dưỡng ẩm để có được làn da mềm mại, khỏe mạnh và rạng rỡ. Hãy nhớ chọn lớp nền cùng tông màu da, không nên chọn nền quá trắng sẽ trông thiếu tự nhiên.

2. Phấn mắt màu hồng da ít nhũ

Đây chính là sắc màu hoàn hảo cho phong cách trang điểm tự nhiên công sở "trang điểm như không trang điểm". Màu hồng da có tông sáng giúp đôi mắt sâu, thu hút hơn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, tự nhiên.

Đặc biệt màu hồng da không kén màu da nền, phù hợp cho tất cả các bạn có làn da sáng trắng hay ngâm nâu, cũng như không kén việc chọn lựa màu sắc trang phục phối cùng.

3. Phấn mắt ánh bạc lấp lánh nổi bật

Đây là xu hướng trang điểm giúp bạn trở nên cực kỳ nổi bật và xinh đẹp trong các buổi tiệc tối. Cách thực hiện kiểu trang điểm mắt này cũng khá đơn giản.

Trước tiên, bạn cần viền mí mắt bằng bút kẻ nước màu đen và tô đậm một chút để tạo độ sắc cho ánh mắt.

Sau đó, chọn màu nền mắt hợp với trang phục.

Cuối cùng dùng màu mắt dạng nhũ bạc để phủ lên mi mắt.

Cách trang điểm này còn giúp che đi quầng thâm mắt.

4. Tạo khối (contouring) không còn chiếm ưu thế

Xu hướng trang điểm năm nay hướng về đường nét tự nhiên của gương mặt hơn là tạo khối mũi cao hay mặt thon vùng góc hàm.

Kỹ thuật tán má hồng cũng có chút thay đổi không còn kéo chếch tạo hiệu ứng khuôn mặt thon nữa mà tập trung vào khu vực phía trên xương gò má để tạo vẻ ngoài đầy đặn, ngọt ngào hơn, căng tràn sức sống hơn.

5. Màu son MLBB

Xu hướng trang điểm cho môi công sở hiện giờ vẫn tiếp tục với các sắc son MLBB (My Lips But Better) gồm các màu môi tự nhiên như đỏ đất, hồng đất, hồng nude, cam đất… Những tông màu này tạo cảm giác nhẹ nhàng và phù hợp với tông da người châu Á cũng như môi trường làm việc, không quá kén trang phục.

6. Màu son đỏ đậm giúp nổi bật

Với các buổi tiệc tối, đặc biệt trong không gian dưới ánh đèn vàng thì chị em phụ nữ cần trang điểm các màu son đậm hơn, nổi bật hơn như son đỏ tươi hoặc đỏ cherry.

Đặc biệt, màu son đỏ vẫn luôn giữ vững “phong độ” trong mọi thời đại giúp phụ nữ nổi bật và phù hợp với tất cả các làn da (dù da trắng hay da nâu). Sắc đỏ nổi bật đủ sức tạo ấn tượng ngay lập tức với người đối diện. Son đỏ sẽ đẹp nhất khi bạn dùng chất son lì, vì vậy đừng quên tẩy da chết ở môi trước khi tô son.

7. Lông mày dày rậm tự nhiên

Thời của các cặp lông mày phải tỉa tót cẩn thận, tạo đường nét sắc sảo không còn nữa mà hiện nay được thay thế bằng các kiểu lông mày dày rậm tự nhiên.

Để có được điều đó, trước hết là phụ nữ phải hạn chế việc nhổ và cạo lông mày. Sau đó dùng phấn bột màu nâu đen có tông màu cùng với màu tóc tô màu vào khung cung mày sẵn có để tăng độ dày rậm.