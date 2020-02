Khi yêu đừng quên an toàn

Đối với phụ nữ, việc quan hệ thường xuyên giúp bôi trơn và tăng độ co giãn của âm đạo, giúp việc quan hệ càng trở nên thoải mái, thú vị và tăng khoái cảm.

Khi quan hệ, cơ thể tiết ra một lượng hoóc môn giúp làm tăng ngưỡng chịu đau, đồng thời não bộ chỉ đạo hệ thần kinh trong cơ thể được thả lỏng, giúp giải phóng stress và tăng hưng phấn.

Sau khi QHTD, nhiều người thường cảm thấy rất buồn ngủ và ngủ sâu giấc hơn. Đó là do sau cuộc yêu, tuyến yên tiết ra một lượng hoóc môn giúp làm thư giãn cơ thể và tăng cảm giác buồn ngủ.

Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, nhấn mạnh: QHTD là một phần cuộc sống nhưng thực sự tất cả mọi người cần nhận thức rõ về tình dục an toàn. Tình dục an toàn là mối quan hệ đảm bảo mạnh khỏe về tinh thần và thể chất, đồng thời không lây nhiễm bệnh.

Một số yếu tố có thể gây hại cho việc sản xuất tinh trùng và chất lượng “yêu” ở nam giới: hút thuốc lá; lạm dụng rượu, bia; mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục; mặc đồ lót quá chật. Nếu làm việc ở nơi có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản (nơi có hóa chất độc hại, nhiệt độ cao...), bạn nên mặc quần áo bảo hộ và tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đôi bạn tình/cặp vợ chồng đều không có bệnh lây qua đường tình dục và duy trì quan hệ chung thủy được coi là QHTD an toàn. Ngoài ra, sử dụng bao cao su (BCS) đúng cách cũng là biện pháp đảm bảo QHTD an toàn. Vì BCS ngăn tiếp xúc trực tiếp, ngăn lây nhiễm bệnh (nếu có). Sử dụng BCS đúng cách là sử dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt cuộc yêu, chứ không phải chỉ là ở chặng cuối nhằm tránh thai. Tình dục an toàn là không gặp sự cố rách BCS, việc lựa chọn sử dụng BCS đảm bảo chất lượng, còn hạn sử dụng và dùng đúng cách sẽ kiểm soát được sự cố này.