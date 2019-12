Đừng hoảng nếu bạn thấy 11 điều lạ này sau khi quan hệ tình dục

Những phản ứng cơ thể sau "chuyện ấy" như vậy có thật nghiêm trọng và khi nào thì cần bác sĩ?

1.Xì hơi



Chuyên gia Michele C. Reed của Trung tâm chăm sóc sức khỏe MS Family (Mỹ) nói với HG rằng cô hay được hỏi: “Tại sao em lại xì hơi từ âm đạo sau khi quan hệ?”. Cô giải thích: “Dương vật vào âm đạo với tốc độ nhanh, khí và không khí tích tụ do hoạt động này nên sau khi phụ nữ trải qua cực khoái , họ có thể “xì hơi âm đạo”.

2.Đau

Dy spa reunia - đau bộ phận sinh dục dai dẳng hoặc tái phát xảy ra ngay trước, trong hoặc sau khi giao hợp - rất phổ biến. Bác sĩ Jennifer Ashton chia sẻ với Prevention rằng điều này xảy ra do sự giải phóng hoóc môn oxytocin khi quan hệ tình dục , gây co bóp tử cung.

Nếu nó chỉ thỉnh thoảng xảy ra hoặc cơn đau nhẹ thì bình thường. Nếu cơn đau kéo dài, đau nhiều, cứ nên hẹn với bác sĩ.

3.Máu

Nếu không trong chu kỳ kinh nguyệt mà thấy một chút máu sau khi quan hệ tình dục thì có hai trường hợp. Một là, lượng máu khá lớn, hoặc thường xuyên bị chảy máu sau làm tình, nên kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc vấn đề sức khỏe khác. Hai là, chỉ vài giọt thì không đáng sợ. Nó có thể do viêm cổ tử cung, âm đạo bị chà xát hoặc do kích cỡ “cậu bé” của ai kia quá lớn.

4.Vết xước

Khi làm chuyện ấy , bạn cọ xát mãnh liệt và những tiếp xúc trên da có thể gây ra một số kích ứng, nhất là khi một hoặc cả hai có lông mu, râu cứng. Thường thì không sao nhưng dấu vết mãi không hết thì tất nhiên phải hỏi bác sĩ rồi.

5.Nóng rát

Thực tế, nóng rát và đau nhói, châm chích ít khi đi tiểu ngay sau khi quan hệ là khá phổ biến, với điều kiện, nó sẽ biến mất trong vòng vài giờ. Nhà trị liệu vật lý sàn chậu Heather Jeffcoat giải thích với HG: “Phụ nữ có cảm giác bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng thực tế không bị nhiễm trùng và thường trải qua cảm giác nóng rát hoặc bí tiểu do sàn chậu hoạt động quá mức”, hoặc được gây ra bởi sự chèn ép của các mô âm đạo do sự gần gũi của chúng với niệu đạo.

Ngăn chặn điều này bằng cách đảm bảo rằng bạn được bôi trơn trước khi giao hợp.

6.Má, cổ… đỏ ửng

Bác sĩ Jonathan Schaffir, phó giáo sư sản khoa và phụ khoa tại Đại học bang Ohio (Mỹ), giải thích trên Bustle: “Nhiều phụ nữ trải qua “sex flush” (giãn mạch/tăng lưu lượng máu của da có thể xảy ra trong cả bốn giai đoạn của chu kỳ đáp ứng tình dục của con người). Các nghiên cứu cho thấy tình trạng này xảy ra ở khoảng 50% -75% nữ và 25% nam, nhưng không nhất quán. Giãn mạch máu có thể khiến da cổ và ngực đỏ hồng lên.

7.Ngứa

Nếu nhận thấy ngứa da bên ngoài âm hộ, gần đùi hoặc bụng thì có thể là một phản ứng với chất bôi trơn, bao cao su hoặc đồ chơi tình dục. Loại trừ hết các nguy cơ đã kể thì có thể bạn dị ứng tinh dịch (phát sinh bất cứ lúc nào với đối tác mới hoặc hiện tại). Nếu triệu chứng nhỏ, đó là phản ứng một lần, nhưng nếu phát ban, sưng hoặc bất kỳ phản ứng vật lý mạnh nào khác, bạn nên tới bệnh viện càng sớm càng tốt.

8.Muốn tiểu

Nếu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ đột ngột cần phải đi tiểu ngay thì nhiều khả năng là do những cơn co tử cung, hoặc co thắt bàng quang, nó không nguy hiểm và thường là tạm thời.

9.Mùi

Mùi mồ hôi, mùi cơ thể của hai bên trộn lẫn sau vận động kịch liệt có thể tạo mùi khó ngửi nhưng thường không có vấn đề gì lớn. Khi thấy mùi khác lạ kiểu tanh và mùi hôi đậm, bạn nên gặp bác sĩ.

10.Rò tinh dịch

Nếu thấy tinh dịch rò rỉ ra khỏi cửa mình sau khi quan hệ thì hoàn toàn bình thường. Cơ thể bạn không được thiết kể để hấp tinh toàn bộ, vì vậy, nó vào thì nó phải ra thôi. Điều nên làm là vệ sinh sạch sẽ sau khi giao hợp, theo HG.

11.Cảm xúc dâng trào

Sau khi quan hệ, bạn có thể trải nghiệm đủ các loại cảm xúc mạnh mẽ như bỗng dưng chán nản, tức giận hoặc kích động (u sầu sau quan hệ tình dục - postcoital dysphoria/post-sex blues) hoặc cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Tất cả là do hoóc môn được giải phóng. Bất chợt buồn chán là do sự sụt giảm nồng độ dopamine, có thể xảy ra sau khi đạt cực khoái. Nếu tâm trạng hưng phấn là do oxytocin mang lại cho bạn cảm giác vui vẻ.