7 điều tưởng là phá hủy tình dục nhưng sự thật không phải vậy

Từ xa xưa, tình dục đã gắn chặt với con người. Nhưng hàng ngàn năm qua đi, loài người vẫn không hiểu hết về tình dục. Những lầm tưởng, những lời đồn, những huyền thoại vẫn khiến con người băn khoăn về bản năng cơ bản của chính mình.

Dưới đây là 7 điều nhiều người tưởng sẽ phá hủy đời sống tình dục nhưng sự thật thì không phải vậy.

Bác sĩ Sheila Loanzon, trong hội đồng OB-GYN và tác giả của Yes, I Have Herpes, nói với Bustle: “… loại vi rút này có thể là thảm họa nhưng do ta phải tiết lộ cho các đối tác biết, quản lý ổ dịch và sự kỳ thị văn hóa ”. Sheila Loanzon là bằng chứng sống cho thấy sau khi công khai chuyện nhiễm vi rút “không tạo ra sự khác biệt với các đối tác” của bà.