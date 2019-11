Vị thành niên quan hệ tình dục sớm, có xu hướng tự tử cao hơn

Chuyên gia nghiên cứu Lee Smith, Đại học Anglia Ruskin (Anh), nói trên PsyPost: “Tự tử là một vấn đề toàn cầu và có tỉ lệ phổ biến cao trong thanh thiếu niên. Quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên sớm có thể làm tăng nguy cơ hành vi tự tử do rối loạn tâm thần, đau khổ do quá non nớt về tâm lý để xử lý các mối quan hệ tình dục và bạo lực tình dục, đặc biệt là ở các bé gái. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nỗ lực nào điều tra liệu hành vi tình dục của thanh thiếu niên có liên quan đến các nỗ lực tự tử trên khắp các quốc gia hay không, nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn cầu về chủ đề này”.