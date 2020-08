Ngày 31.8, bác sĩ Phan Hữu Nhân, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện này vừa phẫu thuật nội soi ổ bụng, cấp cứu cho một bệnh nhân bị thủng ruột do nuốt phải xương cá.

Đó là trường hợp nam bệnh nhân H.Đ (76 tuổi, ở xã Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Ngày 30.8, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, không sốt, bụng chướng. Trước đó 1 ngày, bệnh nhân thấy đau vùng hố chậu phải quanh rốn từng cơn. Bệnh nhân nhớ lại khoảng 1 tuần trước khi nhập viện có ăn cá nhưng không biết mình đã nuốt phải xương cá hay không.

Khi nội soi vào ổ bụng , các bác sĩ phát hiện một xương cá dài gần 4cm đâm xuyên thủng hồi tràng (đoạn cuối ruột non). Lỗ thủng ruột non kích thước 5mm, bờ viêm dày. Các bác sĩ đã tiến hành lấy xương cá, làm sạch, khâu lỗ thủng ruột non bằng phương pháp nội soi ổ bụng.